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Художник-акционист Петр Павленский покинул Россию, обвинив власть в попытке "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Об этом он сообщил в интервью украинскому "Громадському ТБ". По словам художника, он вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми будет просить политическое убежище во Франции.
Причиной отъезда, по словам художника, стала провокация спецслужб - близкая подруга семьи Павленского обвинила его и Оксану Шалыгину в сексуальном насилии. Обвинение по статье 132 УК предусматривает до 10 лет заключения, а значит, передачу двоих детей в детский дом. Именно угроза детям, по словам Павленского и Шалыгиной, и стала причиной эмиграции.
По словам художника, его предупреждали о возможном деле. 14 декабря его и жену задержали в аэропорту Шереметьево люди в масках, назвавшиеся представителями уголовного розыска. Павленского и Шалыгину отвезли в Следственный комитет, продержали там восемь часов, но отпустили, предупредив, чтобы они не покидали страну. 15 декабря семья уехала из России.
Адвокат Павленского Ольга Динзе, которая присутствовала при даче показаний, сообщила, что следователи не показали самого заявления. Продолжается доследственная проверка. Динзе пояснила, что в таких случаях следователи должны обследовать место происшествия и провести уголовную экспертизу, могла ли гражданка нанести себе повреждения сама (речь идет о порезах на руках. - Ред.) Ссылаясь на следователей, адвокат сказала, что этого пока не было сделано. Заявительница прошла проверку на полиграфе.
По данным телеканала, женщина, предъявившая обвинения, - актриса Театра.Doc Анастасия Слоним.
Самой яркой акцией художника стала акция "Угроза". В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ и поджег ее. "Горящая дверь Лубянки - это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе... Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс", - говорилось в манифесте акции.
Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали. Около полугода Павленский содержался в столичном СИЗО-2 "Бутырка"; в начале мая он был переведен в СИЗО-4 "Медведь".
Первоначально художнику вменили часть 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам идеологической ненависти), предусматривающей до трех лет колонии. В конце марта, однако, стало известно о переквалификации дела на часть 1 статьи 243 УК, предполагающую такой же максимальный срок.
Сам Павленский с момента возбуждения дела добивался его переквалификации на статью 205 УК (теракт). Свое требование он объяснял тем, что именно эту статью инкриминировали фигурантам дела АБТО и крымским узникам, которым также вменялись поджоги.
8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в "повреждении объекта культурного наследия" и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей ( ВИДЕО). Художника освободили в зале суда.
Влиять на нас экономически или административно было сложно, так как имущества, работы и связей с образовательной системой у нас не было. На нас нельзя было давить, угрожая что-то отобрать, уволить или исключить детей из школы. Все это время власть искала техничный и аккуратный способ нашей нейтрализации.
И все это время между нами шла борьба за именование. А борьба за именование - это борьба за общественное мнение. Все эти годы режим пытался доказать, что я или преступник или сумасшедший. Неважно кто, главное, не художник, а разрушитель культурных ценностей. До сих пор аппарату это не удавалось, и все их попытки оборачивались против полицейской системы. Система сама разоблачала собственную репрессивную механику.
Однако у режима есть огромный силовой и технический ресурс. За нами непрерывно следили, нас прослушивали и искали способы удаления из общественной и политической жизни страны. С нами встречались агенты, предлагали оружие и просили придумать что-нибудь грандиозное со взрывами и захватом кремля. Повторять судьбу так называемых «крымских террористов» мы не хотели, поэтому отказывались. Но в конце концов режим нашел способ технично ликвидировать нас из России.
Мы всегда открыто говорили о презрении к институту брака, семьи и супружеской верности. Говорили о том, что для нас это одна из разновидностей института собственности. Что может быть циничней, чем объявить другого человека своей вещью?
С сентября этого года к нам стала подбираться некая девушка. Она была актрисой одного из оппозиционных театров, поэтому подозрений не вызвала. Она искала общения, поддержки и отношений. Мы были открыты к людям и дали ей возможность сблизиться с нами.
Это оказалось фатальным - нашу позицию о свободных отношениях обернули в преступное насилие против личности. Нас попытались сделать жертвами грязной интриги. Актриса оказалась доносчицей, и вечер проведенный у нас в гостях, превратился в заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, то есть мной и моей самой близкой подругой Оксаной. Чтобы не кормить чьи-то фантазии, необходимо сказать, что никакого насилия не было.
Хороший ход со стороны аппарата: то, что нам инкриминируют, - это тяжкая статья и до десяти лет лишения свободы сразу для двоих человек. По факту удар сразу по четырем. Двое отправляются в лагеря с грязной статьей ближайшие 10 лет рассказывать зэкам, как они стали наивными жертвами оперативной разработки. А еще двое - постигать школу жизни в детские дома. Техничный ответ власти за отрицание института брака и образовательной системы.
После задержания в аэропорту Шереметьево и допроса в Следственном комитете нам неожиданно дали уйти. Старший следователь сказал, что пока нас арестовывать не будет, так как в таком деле торопиться нельзя, главное - объективность, и ему надо собрать все доказательства. Просил не покидать пределы Москвы и являться сразу по звонку. Кто хоть немного знаком с правоохранительной системой, сразу поймет несуразность происходящего - система легкомысленной не бывает. Срыва просто так она не дает. Система базируется на психологии выгоды. По тяжкой статье человек арестовывается сразу, тем более, если у него нет прописки и постоянного места жительства в конкретном регионе.
У нас этого не было. Была только чудовищная 132 статья - оговорить можно каждого, а доказать невиновность практически невозможно. Ведь это даже не изнасилование, по которому нужны хоть какие-то экспертизы. Это единственная статья, по которой судят лишь по одному заявлению. Мы не знаем, насколько долго актриса сотрудничает с полицией. Но теперь мы точно знаем, что в России возродился донос. Безусловно, с 30-х годов произошла значительная эволюция доноса. Сейчас нельзя осудить за контрреволюционную деятельность или антисоветскую агитацию. Ведь "Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления», и «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие". Но это только официально.
Мы возвращались из Варшавы. О том, что написано заявление и что мы в розыске, нас предупредили за 5 дней до возвращения. При помощи той же актрисы, через нашего с ней общего знакомого. Мы это предупреждение проигнорировали. Поэтому когда мы вернулись, в аэропорту нас встретили так, чтобы сомнений в серьезности намерений не возникало. После этого нам показали, что у нас есть только два варианта: или в режимный лагерь, или за пределы границ российского паспортного контроля. Сидеть за то, чего я не делал, и с бараньей покорностью идти на заклание, выгодное государству, я не соглашусь ни при каких обстоятельствах. Тем более, тянуть за собой близких и лишать их свободы.
Я признаю, что аппарату удалось исполнить этот ход. Разработка прошла успешно. Но в этой борьбе не бывает постоянства. Мы будем аккуратнее, и жизнь покажет, за кем останется последнее слово.