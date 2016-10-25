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Также: Политзеки, Право, Акции протеста, Арт, Россия, Общество, Культура, Политика | Персоны: Петр Павленский, Ольга Динзе (Чавдар)

новость Выставили за дверь

Мосгорсуд признал законным приговор Павленскому за акцию "Угроза"
25.10.2016
Петр Павленский в суде, 16.05.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Петр Павленский в суде, 16.05.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на приговор художнику Петру Павленскому за акцию "Угроза" с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке. Об этом "Граням" сообщила адвокат Ольга Динзе.

Решение Мещанского райсуда о штрафе художнику и возмещении им ущерба оставлено без изменения и вступило в законную силу. Защита настаивала на отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ России и поджег ее. "Горящая дверь Лубянки - это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе... Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс", - говорилось в манифесте акции.

Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали. Около полугода Павленский содержался в столичном СИЗО-2 "Бутырка"; в начале мая он был переведен в СИЗО-4 "Медведь".

Первоначально художнику вменили часть 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам идеологической ненависти), предусматривающей до трех лет колонии. В конце марта, однако, стало известно о переквалификации дела на часть 1 статьи 243 УК, предполагающую такой же максимальный срок.

Сам Павленский с момента возбуждения дела добивался его переквалификации на статью 205 УК (теракт). Свое требование он объяснял тем, что именно эту статью инкриминировали фигурантам дела АБТО и крымским узникам, которым также вменялись поджоги.

8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в "повреждении объекта культурного наследия" и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО). Художника освободили в зале суда. Также Павленский должен будет выплатить войсковой части № 55002 как потерпевшей стороне 481 461 рубль 83 копейки по гражданскому иску. При этом Ольга Динзе еще в ноябре выяснила, что дверь, подожженная художником, изготовлена в 2008 году и никакой исторической ценности не представляет.

По словам Павленского, оплачивать штраф он не будет. "Преступления не было - оплачивать нечего, - заявил художник. Суд Мещанский, и приговор мещанский".

6 июня в ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить художника к штрафу в два миллиона рублей, смягчив наказание до 1,5 миллиона рублей с зачетом проведенного под стражей срока. Защита художника попросила приобщить к делу диплом, присужденный Павленскому за акцию "Угроза" и подписанный 120 деятелями искусства. По словам коллег акциониста, акция "Угроза" является "жестом современного искусства", а основания для преследования художника - "очевидной ошибкой органов следствия в оценке акта".

16 июня адвокаты Ольга и Дмитрий Динзе, представляющие интересы Павленского, обжаловали приговор. По мнению Дмитрия Динзе, суд первой инстанции не учел доводы защиты о том, что Павленский "является политическим художником, который осуществляет и ткет свою художественную материю на открытых пространствах политического искусства России".

"Творчество акциониста Павленского было признано и оценено сотрудниками ФСБ, что подтверждает значимость его искусства в политическом пространстве, и еще раз доказывает, что художник не является преступным элементом, уголовником, а действительно признанный политический акционист, в том числе и в рамках акции "Угроза", - отмечалось в жалобе.

Видео Павленский в судах: видео

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