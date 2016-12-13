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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Политзеки, Право, Акции протеста, Арт, Россия, Европа, Общество, Культура, Политика, Мир | Персоны: Петр Павленский, Ирина Хрунова

новость Защита Павленского подала жалобу в ЕСПЧ на приговор по делу о поджоге двери ФСБ

13.12.2016
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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Защита художника Петра Павленского подала в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение приговором Мещанского суда свободы слова и политическое преследование. Как пишут "Ведомости", об этом сообщила адвокат художника Ирина Хрунова. По ее словам, целью акции "Угроза" с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке не была порча имущества или особо ценных охраняемых объектов. Как говорится в жалобе, это было было символическим выражением художественного и политического мнения акциониста.

Заявитель поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, поскольку оно ассоциируется с террором и репрессиями как в прошлом, так и в настоящем, настаивает защита Павленского. Как отмечается в жалобе, художник не намеревался причинить излишний ущерб объекту, так как количество использованного горючего было минимальным, или ущерб людям. Кроме того, сгоревшая дверь была сделана только в 2008 году, является копией и никак не может быть объектом культурного наследия, подчеркивается в жалобе.

"Акция полностью соответствует формату уличного искусства и искусства перфоманса, находится в одной линии с уличным искусством политического активиста Бенкси", - говорится в жалобе.

По мнению заявителя, цель его преследования - ограничение права на выражение гражданского и политического мнения в художественной форме. Сотрудники правоохранительных органов имели заинтересованность устранить Павленского из общественного пространства, ограничить его деятельность, уголовное дело носит явно политический характер, настаивает заявитель.

До этого в ЕСПЧ уже была подана жалоба на арест Павленского. Теперь, по словам Хруновой, многие изложенные в ней доводы пришлось повторить, поскольку они оказались подкреплены новыми основаниями. В частности, российские суды полностью проигнорировали доводы о символическом характере акции. Более того, в приговоре ни разу не упоминается слово "акция" или "протест".

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ и поджег ее. "Горящая дверь Лубянки - это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе... Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс", - говорилось в манифесте акции.

Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали. Около полугода Павленский содержался в столичном СИЗО-2 "Бутырка"; в начале мая он был переведен в СИЗО-4 "Медведь".

Первоначально художнику вменили часть 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам идеологической ненависти), предусматривающей до трех лет колонии. В конце марта, однако, стало известно о переквалификации дела на часть 1 статьи 243 УК, предполагающую такой же максимальный срок.

Сам Павленский с момента возбуждения дела добивался его переквалификации на статью 205 УК (теракт). Свое требование он объяснял тем, что именно эту статью инкриминировали фигурантам дела АБТО и крымским узникам, которым также вменялись поджоги.

8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в "повреждении объекта культурного наследия" и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО). Художника освободили в зале суда. Также Павленский должен будет выплатить войсковой части № 55002 как потерпевшей стороне 481 461 рубль 83 копейки по гражданскому иску. При этом Ольга Динзе еще в ноябре выяснила, что дверь, подожженная художником, изготовлена в 2008 году и никакой исторической ценности не представляет.

По словам Павленского, оплачивать штраф он не будет. "Преступления не было - оплачивать нечего, - заявил художник. Суд Мещанский, и приговор мещанский".

16 июня адвокаты Ольга и Дмитрий Динзе, представляющие интересы Павленского, обжаловали приговор. По мнению Дмитрия Динзе, суд первой инстанции не учел доводы защиты о том, что Павленский "является политическим художником, который осуществляет и ткет свою художественную материю на открытых пространствах политического искусства России".

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13.12.2016
в блоге Блоги
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Дмитрий Борко 09.11.2015
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