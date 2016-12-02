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Также: Право, Свобода слова, СМИ, Правительство, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин

новость Мосгорсуд признал законным отказ рассмотреть иск Ольги Сечиной к "Новой газете"

02.12.2016
Ольга Сечина. Фото с личной страницы в Инстаграме
Ольга Сечина. Фото с личной страницы в Инстаграме
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Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать иск Ольги Сечиной к "Новой газете" о защите чести и достоинства из-за публикации о яхте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ольги Сечиной, которые просили обязать Басманный суд рассмотреть ее иск", — сказал представитель суда.

15 августа жена главы "Роснефти" Игоря Сечина, подала иск к "Новой газете". Она потребовала удалить статью о яхте Princess Olga с сайта газеты и уничтожить весь тираж номера от 1 августа 2016 года. Сечина в своем иске настаивала, что главный редактор издания Дмитрий Муратов и автор статьи Роман Анин нарушили ее право на неприкосновенность частной жизни.

2 сентября Басманный райсуд вернул Сечиной ее иск. "В связи с тем, что Сечиной не были устранены недостатки в полном объеме, ее иск был возвращен", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

26 октября Интерфакс сообщил, что 6 октября Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда и обязал рассмотреть иск в районном суде. О повторном отклонении или рассмотрении иска судом первой инстанции не сообщалось.

18 августа сам Сечин подал в тот же суд аналогичный иск к "Новой газете" и Анину. 10 октября иск был удовлетворен. В среду Мосгорсуд отклонил апелляцию издания и признал решение Басманного суда законным. Оно вступило в силу. В семидневный срок "Новая" обязана удалить материал со своего сайта и опубликовать опровержение.

В пятницу редакция "Новой газеты" заявила, что будет дальше оспаривать решение Мосгорсуда "и в президиум МГС, и в Верховный суд, и в Европейский суд по правам человека". В издании считают, что суд обязал опровергнуть не содержащиеся в статье факты, а "представление о прочитанном", сложившееся у истцов.

"Опровергнуть мы должны те выводы, которые (по прочтении статьи) каким-то образом сначала сформировались в голове истца, затем были трансформированы и переложены на бумагу его адвокатами, и - третья производная от оригинала - переосмыслены нанятым экспертом, - говорится в заявлении редакции. - Фактическую же сторону вопроса: отдыхала ли Ольга Сечина на яхте "Святая принцесса Ольга" - то есть то, что действительно является сведениями, добытыми журналистами "Новой", суд рассматривать отказался, даже не приобщив к делу наши доказательства".

В расследовании "Новой", опубликованном 1 августа, доказывается, что Сечину принадлежит яхта St. Princess Olga стоимостью 150-180 миллионов долларов, а пользуется ею преимущественно его жена. Судно, построенное на заказ в 2013 году в Нидерландах, занимает 72-е место в рейтинге самых больших яхт в мире - его длина 85,6 метра. Между тем, говорится в расследовании, годовая зарплата Сечина с бонусами составляет лишь около 12 миллионов долларов, то есть меньше 10 процентов ориентировочной стоимости судна. Теоретически Сечин мог арендовать яхту для своей жены, говорится в публикации. Однако аренда подобных судов стоит от 1 миллиона долларов в неделю, тогда как Ольга Сечина проводит на яхте массу времени.

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02.12.2016

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