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Также: Право, СМИ, Партии, Свобода слова, Общество, Россия, Политика | Персоны: Валерий Рашкин

новость "Роснефть" выиграла иск к "Росбалту" и КПРФ

17.11.2016
"Роснефть". Фото с сайта www.dazzle.ru
"Роснефть". Фото с сайта www.dazzle.ru
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Роснефть" к Коммунистической партии Российской Федерации и агентству "Росбалт" о защите деловой репутации, сообщает РИА "Новости". Исковые требования к третьему соответчику, депутату Госдумы коммунисту Валерию Рашкину, суд полностью отклонил.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведения, содержавшиеся в публикациях "Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству "Роснефти" воровать" и "Рашкин: Разрешая "Роснефти" скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство". Суд обязал ответчиков КПРФ и "Росбалт" опубликовать опровержения на сайтах kprf.ru и rosbalt.ru в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.

В ходе заседания "Роснефть" отказалась от требования обязать удалить порочащие сведения с сайтов, так как ответчики уже сделали это добровольно. Финансовых требований к ответчикам не заявлялось.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

"Роснефть" и ее глава Игорь Сечин регулярно выигрывают иски к СМИ. Так, 16 сентября суд удовлетворил иск Сечина к "Ведомостям" за статью о его доме на Рублевке, а 10 октября - иск к "Новой газете" за публикацию о яхте, которой пользуется жена главы "Роснефти". Сейчас в суде рассматривается трехмиллиардный иск компании к РБК в связи с публикацией статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP".

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17.11.2016

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