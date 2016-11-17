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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Роснефть" к Коммунистической партии Российской Федерации и агентству "Росбалт" о защите деловой репутации, сообщает РИА "Новости". Исковые требования к третьему соответчику, депутату Госдумы коммунисту Валерию Рашкину, суд полностью отклонил.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведения, содержавшиеся в публикациях "Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству "Роснефти" воровать" и "Рашкин: Разрешая "Роснефти" скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство". Суд обязал ответчиков КПРФ и "Росбалт" опубликовать опровержения на сайтах kprf.ru и rosbalt.ru в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.

В ходе заседания "Роснефть" отказалась от требования обязать удалить порочащие сведения с сайтов, так как ответчики уже сделали это добровольно. Финансовых требований к ответчикам не заявлялось.

Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

"Роснефть" и ее глава Игорь Сечин регулярно выигрывают иски к СМИ. Так, 16 сентября суд удовлетворил иск Сечина к "Ведомостям" за статью о его доме на Рублевке, а 10 октября - иск к "Новой газете" за публикацию о яхте, которой пользуется жена главы "Роснефти". Сейчас в суде рассматривается трехмиллиардный иск компании к РБК в связи с публикацией статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP".