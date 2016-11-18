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Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу представителя "Ведомостей" на решение по иску о защите неприкосновенности частной жизни главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщает РАПСИ. Таким образом вступило в силу решение Останкинского суда Москвы об уничтожении тиража издания со статьей "Сечин вьет гнездо в Барвихе".

"Ведомости" также обязаны удалить публикацию с сайта и разместить на нем решение суда. Материальных претензий Сечин не выдвигал.

Статья журналиста Рината Сагдиева о новом доме на Рублевке, который Сечин строит возле клинического санатория управделами президента "Барвиха", была опубликована 20 июля. Как сообщалось, земельный участок площадью 3 гектара расположен в центре нового поселка, у которого пока нет названия. Стоимость участка по рыночным ценам 2014 года составила 60 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал статью "Ведомостей" заказной.

Об иске Сечина стало известно 30 августа. Олигарх обвинил издание в нарушении неприкосновенности частной жизни.

16 сентября Останкинский райсуд в полном объеме удовлетворил иск Сечина к "Ведомостям". "Признать публикацию статьи нарушением права на частную жизнь, обязать ответчиков удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры", - огласила решение судья Альбина Хуснетдинова. Издание обжаловала решение в Мосгорсуде.

"Роснефть" и Сечин регулярно выигрывают иски к СМИ. Так, 10 октября суд удовлетворил- иск к "Новой газете" за публикацию о яхте, которой пользуется жена главы "Роснефти". Сейчас в суде рассматривается трехмиллиардный иск компании к РБК в связи с публикацией статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP".