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Также: Право, Свобода слова, СМИ, Правительство, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин

новость Мосгорсуд обязал принять иск Ольги Сечиной к "Новой газете"

26.10.2016
Ольга Сечина. Фото с личной страницы в Инстаграме
Ольга Сечина. Фото с личной страницы в Инстаграме
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Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда столицы по иску Ольги Сечиной к "Новой газете", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом, иск примут к рассмотрению в районном суде.

"Решение было принято 6 октября. Мосгорсуд вернул иск в районный суд с указанием, чтобы там приняли исковое заявление к производству", - сказал сотрудник пресс-службы.

15 августа Ольга Сечина, жена главы "Роснефти" Игоря Сечина, подала иск к "Новой газете". Она потребовала удалить статью о яхте Princess Olga с сайта газеты и уничтожить весь тираж номера от 1 августа 2016 года. Сечина в своем иске настаивала, что главный редактор издания Дмитрий Муратов и автор статьи Роман Анин нарушили ее право на неприкосновенность частной жизни.

2 сентября Басманный райсуд вернул Сечиной ее иск. "В связи с тем, что Сечиной не были устранены недостатки в полном объеме, ее иск был возвращен", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

18 августа Сечин подал в тот же суд аналогичный иск к "Новой газете" и Анину. 10 октября иск был удовлетворен. "Новая" намерена обжаловать вынесенное решение.

В расследовании "Новой", опубликованном 1 августа, доказывается, что Сечину принадлежит яхта St. Princess Olga стоимостью 150-180 миллионов долларов, а пользуется ею преимущественно его жена. Судно, построенное на заказ в 2013 году в Нидерландах, занимает 72-е место в рейтинге самых больших яхт в мире - его длина 85,6 метра. Между тем, говорится в расследовании, годовая зарплата Сечина с бонусами составляет лишь около 12 миллионов долларов, то есть меньше 10 процентов ориентировочной стоимости судна. Теоретически Сечин мог арендовать яхту для своей жены, говорится в публикации. Однако аренда подобных судов стоит от 1 миллиона долларов в неделю, тогда как Ольга Сечина проводит на яхте массу времени.

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26.10.2016

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