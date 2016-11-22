Реклама

С сайта газеты ведомости "Ведомости" удалена статья о новом доме на Рублевке главы "Роснефти" Игоря Сечина. "Материал удален по решению суда", - говорится на странице, где ранее была размещена статья. Там же опубликовано решение суда.

При этом материал доступен в кэше поисковых систем.

Статья журналиста Рината Сагдиева о новом доме на Рублевке, который Сечин строит возле клинического санатория управделами президента "Барвиха", была опубликована 20 июля. Как сообщалось, земельный участок площадью 3 гектара расположен в центре нового поселка, у которого пока нет названия. Стоимость участка по рыночным ценам 2014 года составила 60 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал статью "Ведомостей" заказной.

30 августа стало известно, что Сечин подал иск к "Ведомостям". Олигарх обвинил издание в нарушении неприкосновенности частной жизни.

16 сентября Останкинский райсуд в полном объеме удовлетворил иск Сечина. "Признать публикацию статьи нарушением права на частную жизнь, обязать ответчиков удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры", - огласила решение судья Альбина Хуснетдинова. Материальных претензий Сечин не выдвигал. Издание обжаловало решение в Мосгорсуде.

18 ноября Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу представителя "Ведомостей" на решение по иску Сечина. Таким образом оно вступило в силу.

"Роснефть" и Сечин регулярно выигрывают иски к СМИ. Так, 10 октября суд удовлетворил- иск к "Новой газете" за публикацию о яхте, которой пользуется жена главы "Роснефти". Сейчас в суде рассматривается трехмиллиардный иск компании к РБК в связи с публикацией статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP".