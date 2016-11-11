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новость Нефтяная возгонка

"Роснефть" увеличила сумму иска к РБК на 55 миллионов рублей
11.11.2016
Логотип РБК
Логотип РБК
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"Роснефть" увеличила на 55 миллионов рублей сумму иска о компенсации репутационного вреда к группе компаний РБК в связи с публикацией статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". Об этом сообщает Интерфакс.

На заседании Арбитражного суда Москвы представитель "Роснефти" пояснил, что сумма иска была уточнена в связи с заключением "аудиторской компании "Центр профессиональной оценки", полученным нефтяной компанией только 8 ноября. "Согласно проведенной оценке, нанесенный репутационный вред оценивается в 3 миллиарда 179 миллионов рублей", - сообщил он

Судья Убуша Болдунов удовлетворил ходатайство ответчиков о переносе заседания на 12 декабря, чтобы они успели ознакомиться с представленным истцом заключением об оценке репутационного вреда и сформировали свое мнение. Как пояснил суду представитель ответчиков Евгений Резник, заключение аудиторской компании было получено ими только вечером 9 ноября. "Нам необходимо время. С учетом того, что наши коллеги готовили этот документ в течение нескольких месяцев, где представлен анализ за несколько лет, нам необходимо привлечь компетентных специалистов для его оценки", - сказал юрист.

Ответчики также ходатайствовали привлечь к процессу BP в качестве третьего лица. "Позиция компании BP Роберта Дадли может иметь решающее значение для рассмотрения иска. Мы не сможем принять решение, если BP не будет третьим лицом", - заявил Резник. По его словам, в заключении аудиторов говорится, что репутационный вред в размере более 3 миллиардов рублей возник в связи с публикацией статьи, которая "повысила риски истца во взаимоотношениях с компанией British Petroleum". "Указано, что в результате публикации возникла опасность потери крупнейшего контрагента", - сказал адвокат.

Однако судья согласился с позицией истца, что "решения по спору не могут повлиять на права и обязанности компании BP". Ходатайство было отклонено

11 апреля РБК опубликовало статью Тимофея Дзядко, Людмилы Подобедовой и Максима Товкайло "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". В ней сообщалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. В статье со ссылкой на неназванных федеральных чиновников говорилось, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75 процента акций госкомпании.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. 26 апреля госкомпания подала иск к авторам статьи, а также к компании "Бизнес-пресс" - учредителю и издателю газеты. В иске утверждалось, что в статье приведены ложные сведения, которые порочат честь и деловую репутацию "Роснефти".

"Роснефть" также в своем заявлении потребовала "опровергнуть ложные сведения, опубликованные на сайте и распространяемые другими средствами массовой информации". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".

29 сентября на заседании в Арбитражном суде Москвы "Роснефть" потребовала взыскать с РБК и трех авторов статьи 3,124 миллиарда рублей за репутационный вред. Представитель госкомпании заявил, что если оспариваемые истцом сведения не будут признаны не соответствующими действительности, то это неумолимо нанесет ущерб репутации компании.

В свою очередь представитель РБК назвала заявленные требования "проявлением недобросовестности истца". "Данные изменения требований на четвертом заседании - средство запугивания и психологического давления", - сказала она.

30 сентября бывший шеф-редактор медиахолдинга Елизавета Осетинская заявила, что иск к РБК и его журналистам - месть за проведенные ими расследования. "Все это сильно смахивает на месть "по совокупности": за офшоры, за МГУ, за Сибур, за Восточный, за бордюры, за солдат, за церковь. Так сказать, за маму, за папу. Месть журналистам - за то, что "оборзели". Хозяину компании - за то, что допустил, позволил", - написала Осетинская.

Бывший шеф-редактор сравнила иск к РБК с делом ЮКОСа. "Это копия дела ЮКОСа, только хуже, потому что тогда была надежда, "что так быть не может", а теперь такой надежды совсем нет. Абсурдность и избыточность (размером с выручку медийной части компании) очевидна. Дальше легко можно представить заход на банкротство прибыльного (см последнюю отчетность РБК) бизнеса", - отметила Осетинская.

В России "выкручивают руки журналистам", считает Осетинская. "Вкупе с остальными историями - про уничтожение тиража "Ведомостей" и т.д. - это даже не сигнал, а констатация: никакого медиабизнеса вам не будет, сидите по лавкам и чтобы рты были закрыты", - пишет она.

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11.11.2016

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