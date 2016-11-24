О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.256934.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.256934.html
Также: Россия, Экономика, Политика | Персоны: Михаил Леонтьев, Игорь Сечин, Герман Греф

новость Пресс-секретарь "Роснефти" Леонтьев раскритиковал оценку Forbes зарплаты Сечина

24.11.2016
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
Реклама

"Роснефть" скептически относится к составленному журналом Forbes рейтингу самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Об этом заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев, сообщает РБК.

По словам Леонтьева, "Роснефть" не признает достоверность методики оценки Forbes доходов главы компании Игоря Сечина, которой руководствуется журнал. "По версии Forbes глава нашей компании динамично нищает, разница в доходах в разные годы отличается в разы. Это полностью дискредитирует их методику, - сказал Леонтьев. - Мы напоминаем, что новый издатель журнала, когда он его принял, намекал, что он не будет заниматься этими спекуляциями. Но очевидно, трудно отказаться от вредных привычек".

Отвечая на вопрос о том, будет ли "Роснефть" судиться с Forbes, Леонтьев сказал: "Не знаем. Особой необходимости нет, потому что это очевидная белиберда. Мы один раз их уже по суду наказали". При этом пресс-секретарь подчеркнул, что компания не будет публично раскрывать доходы Сечина. "Мы раскрываем только те доходы, которые нас обязывает законодательство", - сказал Леонтьев.

В четверг Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей крупнейших компаний России. Сечин в нем занял второе место. Его доход Forbes оценил в 13 миллионов долларов, на 4,5 миллиона меньше, чем годом ранее.

Возглавил рейтинг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Его вознаграждение за 2015 год издание оценило в 17,7 миллиона долларов. Доход Миллера сократился за год на 9,3 миллиона. На третьем месте президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, вознаграждение которого Forbes за предыдущий год оценил в 11 миллионов долларов

По данным Forbes, за пять лет суммарные выплаты российским топ-менеджерам сократились в 2,3 раза. Примерно на столько же упал и курс рубля.

27 октября Леонтьев назвал бредом очередную оценку Forbes зарплаты Сечина. По словам Леонтьева, Forbes в ходе составления очередного рейтинга зарплат топ-менеджеров оценил зарплату Сечина в 13 миллионов долларов и обратился в пресс-службу компании за комментарием. "На самом деле никакого официального ответа на этот бред давать невозможно, если люди больные, надо к доктору обращаться. Я просто напоминаю, что нынешний владелец Forbes как раз вроде рассказывал, что они не будут заниматься дешевыми сенсациями, политизацией и так далее, что их интересует ниша солидного, респектабельного журнала о людях, о жизни. Но нет же! Болезнь, очевидно, заразна, передается каким-то образом", - сказал пресс-секретарь.

Леонтьев отметил, что Сечин уже выигрывал суд у Forbes. 1 августа 2014 года Савеловский суд Москвы удовлетворил иск главы "Роснефти" о защите чести и достоинства. Журнал, а также выступавшая соответчиком по иску газета "Комсомольская правда, обязали опровергнуть заявление, что Сечин - самый высокооплачиваемый топ-менеджер России.

Поводом для иска послужила опубликованная в декабре 2013 года статья "Последний конкистадор: как Игорь Сечин ведет борьбу за нефтяное господство". В ней утверждалось, что высказывания Сечина привели к обвалу котировок "ТНК-BP Холдинг" после покупки ТНК-BP "Роснефтью". Это привело к тяжелым финансовым потерям для миноритариев холдинга. Суд признал сведения, распространенные журналом в статье о Сечине, не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Оставить комментарий Обсудить
24.11.2016

новость Новости по теме
22.11.2016 "Ведомости" по решению суда удалили с сайта статью о доме Сечина →
18.11.2016 Мосгорсуд оставил в силе решение об уничтожении тиража "Ведомостей" по иску Сечина →
11.11.2016 "Роснефть" увеличила сумму иска к РБК на 55 миллионов рублей →
27.10.2016 В "Роснефти" назвали бредом оценку Forbes зарплаты Сечина →
26.10.2016 Мосгорсуд обязал принять иск Ольги Сечиной к "Новой газете" →
10.10.2016 Иск Сечина к "Новой газете" удовлетворен →
02.08.2016 Сечин подает иск к СМИ после публикаций о его яхте и жене →
01.08.2016 "Новая газета": У Сечина есть яхта стоимостью до 180 миллионов долларов →
15.06.2016 Сечин: Выплаты членам правления "Роснефти" должны соответствовать мировым уровням →
16.02.2016 Доходы членов правления "Роснефти" выросли за год на миллиард рублей →
10.03.2015 Forbes: Ротенберг потерял первое место в рейтинге "Короли госзаказа" →
21.01.2015 Суд: Требование Навального раскрыть доходы глав госкорпораций необоснованно →
18.12.2014 Леонтьев назвал "коммунистической пропагандой" обсуждение зарплаты Сечина →
05.11.2014 Forbes вновь признал Путина самым влиятельным человеком в мире →
26.08.2014 "Ведомости" проиграли суд по иску Сечина →
01.08.2014 Сечин выиграл суд у Forbes и "Комсомольской правды" →
21.11.2013 Сечин возглавил список самых высокооплачиваемых менеджеров по версии Forbes →
Фото и Видео
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Убийство Немцова: угрозы уборщице
Руслан Геремеев и Тамерлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства. Кадр оперативной съемки
новость Личные данные расстрельщиков
Тела политзеков, расстрелянных НКВД. Львов, июль 1941. Источник: cdvr.org.ua
новость ВС отклонил жалобу Пономарева
Илья Пономарев предъявляет полиции депутатский мандат. Фото Людмилы Барковой/Грани.Ру
новость Европарламент требует освободить Дадина
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
статья С Лениным в башке
РЕКЛАМА
Loading...
новость Отменят ли "закон подлецов"
Анна Кузнецова. Фото: er.ru
статья Правда Дениса Карагодина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Экстрадиция" в ДНР
Террористы в донецком главке СБУ. Фото: ostro.org
новость СКР: В подростков не стреляли
Екатерина Власова и Денис Муравьев. Кадр видеотрансляции
новость Путин о "вероломстве" украинцев
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Севастополь: задержан "шпион"
Леонид Пархоменко. Кадр съемки ФСБ
новость Навальный отказался ехать в суд
Алексей Навальный в Замоскворецком суде. Фото Грани.Ру
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость МВД: Всех иностранцев откатаем
Александр Горовой. Фото: mvd.ru
новость Захватчика банка обвинили в терроризме
Арам Петросян в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской. Фото ТАСС
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость США обвиняют Россию
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость Бобокулова: психбольница вместо зоны
Гюльчехра Бобокулова. Кадр НТВ
новость Бой в Назрани
Назрань. Фото с ФБ-страницы Адама Сагова
новость ЕС и горючее для Асада
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera