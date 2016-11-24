Реклама

"Роснефть" скептически относится к составленному журналом Forbes рейтингу самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Об этом заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев, сообщает РБК.

По словам Леонтьева, "Роснефть" не признает достоверность методики оценки Forbes доходов главы компании Игоря Сечина, которой руководствуется журнал. "По версии Forbes глава нашей компании динамично нищает, разница в доходах в разные годы отличается в разы. Это полностью дискредитирует их методику, - сказал Леонтьев. - Мы напоминаем, что новый издатель журнала, когда он его принял, намекал, что он не будет заниматься этими спекуляциями. Но очевидно, трудно отказаться от вредных привычек".

Отвечая на вопрос о том, будет ли "Роснефть" судиться с Forbes, Леонтьев сказал: "Не знаем. Особой необходимости нет, потому что это очевидная белиберда. Мы один раз их уже по суду наказали". При этом пресс-секретарь подчеркнул, что компания не будет публично раскрывать доходы Сечина. "Мы раскрываем только те доходы, которые нас обязывает законодательство", - сказал Леонтьев.

В четверг Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей крупнейших компаний России. Сечин в нем занял второе место. Его доход Forbes оценил в 13 миллионов долларов, на 4,5 миллиона меньше, чем годом ранее.

Возглавил рейтинг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Его вознаграждение за 2015 год издание оценило в 17,7 миллиона долларов. Доход Миллера сократился за год на 9,3 миллиона. На третьем месте президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, вознаграждение которого Forbes за предыдущий год оценил в 11 миллионов долларов

По данным Forbes, за пять лет суммарные выплаты российским топ-менеджерам сократились в 2,3 раза. Примерно на столько же упал и курс рубля.

27 октября Леонтьев назвал бредом очередную оценку Forbes зарплаты Сечина. По словам Леонтьева, Forbes в ходе составления очередного рейтинга зарплат топ-менеджеров оценил зарплату Сечина в 13 миллионов долларов и обратился в пресс-службу компании за комментарием. "На самом деле никакого официального ответа на этот бред давать невозможно, если люди больные, надо к доктору обращаться. Я просто напоминаю, что нынешний владелец Forbes как раз вроде рассказывал, что они не будут заниматься дешевыми сенсациями, политизацией и так далее, что их интересует ниша солидного, респектабельного журнала о людях, о жизни. Но нет же! Болезнь, очевидно, заразна, передается каким-то образом", - сказал пресс-секретарь.

Леонтьев отметил, что Сечин уже выигрывал суд у Forbes. 1 августа 2014 года Савеловский суд Москвы удовлетворил иск главы "Роснефти" о защите чести и достоинства. Журнал, а также выступавшая соответчиком по иску газета "Комсомольская правда, обязали опровергнуть заявление, что Сечин - самый высокооплачиваемый топ-менеджер России.

Поводом для иска послужила опубликованная в декабре 2013 года статья "Последний конкистадор: как Игорь Сечин ведет борьбу за нефтяное господство". В ней утверждалось, что высказывания Сечина привели к обвалу котировок "ТНК-BP Холдинг" после покупки ТНК-BP "Роснефтью". Это привело к тяжелым финансовым потерям для миноритариев холдинга. Суд признал сведения, распространенные журналом в статье о Сечине, не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.