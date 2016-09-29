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Также: Право, СМИ, Свобода слова, Экономика, Общество | Персоны: Тимофей Дзядко, Игорь Сечин, Михаил Леонтьев

новость Взыск в защиту чести и достоинства

"Роснефть" потребовала от РБК трехмиллиардную компенсацию
29.09.2016
Логотип РБК
Логотип РБК
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"Роснефть" просит взыскать с РБК и трех авторов статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP 3,124 миллиарда рублей за репутационный вред. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель "Роснефти" заявил на заседании в Арбитражном суде Москвы, что если оспариваемые истцом сведения не будут признаны не соответствующими действительности, то это неумолимо нанесет ущерб репутации компании.

В свою очередь представитель РБК назвала заявленные требования "проявлением недобросовестности истца". "Данные изменения требований на четвёртом заседании - средство запугивания и психологического давления", - сказала она. Судебное заседание отложено на 11 ноября.

11 апреля РБК опубликовало статью Тимофея Дзядко, Людмилы Подобедовой и Максима Товкайло "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". В ней сообщалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. В статье со ссылкой на неназванных федеральных чиновников говорилось, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75 процента акций госкомпании.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. 26 апреля госкомпания подала иск к авторам статьи, а также к компании "Бизнес-пресс" - учредителю и издателю газеты. В иске утверждалось, что в статье приведены ложные сведения, которые порочат честь и деловую репутацию "Роснефти".

"Роснефть" также в своем заявлении потребовала "опровергнуть ложные сведения, опубликованные на сайте и распространяемые другими средствами массовой информации". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".

18 августа глава "Роснефти" Игорь Сечин подал иск к "Новой газете" в связи с публикацией ею статьи о роскошной яхте олигарха, которой пользуется преимущественно его жена.

30 августа стало известно об иске Сечина к "Ведомостям". Олигарх обвинил издание в нарушении неприкосновенности частной жизни. Статья журналиста Рината Сагдиева о новом доме на Рублевке, который Сечин строит возле клинического санатория управделами президента "Барвиха", была опубликована 20 июля. Как сообщалось, земельный участок площадью 3 гектара расположен в центре нового поселка, у которого пока нет названия. Стоимость участка по рыночным ценам 2014 года составила 60 миллионов долларов. Леонтьев назвал статью "Ведомостей" заказной.

16 сентября Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Сечина. Суд постановил уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры номера со статьей о его доме в Барвихе. В числе других исковых требований олигарха - удаление статьи "Сечин вьет гнездо в Барвихе" с сайта издания, публикация в печатной версии и на сайте газеты решения суда и запрет перепечатки статьи или ее фрагментов. Материальных претензий к газете Сечин не высказал.

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29.09.2016

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