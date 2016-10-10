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Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск президента "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете", поданный после публикации изданием статьи о яхте и жене олигарха. Об этом сообщается на сайте газеты.

Опубликованная 1 августа статья "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "​Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?" признана не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство олигарха. Редакцию обязали в семидневный срок поместить опровержение фактов, содержащихся в статье, а также удалить публикацию с сайта.

Уничтожить имеющуюся в распоряжении редакции часть тиража номера со статьей о Сечине, насколько можно заключить из сообщения, суд от газеты не требует.

"Новая" намерена обжаловать вынесенное решение.

Как сообщалось в статье, яхта Сечина, построенная на заказ в 2013 году в Нидерландах, занимает 72-е место в рейтинге самых больших яхт в мире - ее длина 85,6 метра. Между тем, указывало издание, годовая зарплата Сечина с бонусами составляет лишь около 12 миллионов долларов, то есть меньше 10 процентов ориентировочной стоимость судна.

"Новая" отмечала, что теоретически Сечин мог арендовать яхту для своей жены. Однако аренда подобных судов стоит от 1 миллиона долларов в неделю, тогда как Ольга Сечина проводит на яхте много времени.

Жена Сечина в бытность его вице-премьером работала в аппарате правительства. Фамилию олигарха она взяла в 2011 году. Сейчас Сечина является сотрудницей государственного Газпромбанка, где получает около 35 миллионов рублей в год. При этом бóльшую часть времени она проводит за границей. В своем Инстаграме Сечина публикует фото из частных самолетов, а еще больше снимков - с яхты у берегов фешенебельных курортов Сардинии и Корсики.

На другой день после публикации статьи пресс-служба "Роснефти" объявила о намерении Сечина подать иск к "Новой". Бумага поступила в суд 16 августа.

Несколько раньше с таким же иском в суд обратилась и жена олигарха, однако к рассмотрению он принят не был из-за формальных недочетов.

Сечин и "Роснефть" неоднократно судились со СМИ. В конце сентября корпорация подала к РБК иск на сумму 3,124 миллиарда рублей за "репутационный вред". Недовольство "Роснефти" вызвала апрельская статья издания "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP".