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Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу "Новой газеты" и журналиста Романа Анина на решение по иску о защите чести и достоинства главы "Роснефти" Игоря Сечина в связи со статьей "Секрет "Принцессы Ольги". Об этом сообщает Интерфакс.

"Решение Басманного районного суда города Москвы от 10 октября 2016 года по иску Сечина о защите чести и достоинства оставить без изменения, апелляционную жалобу АНО РИД "Новая газета" и Анина - без удовлетворения", - говорится в определении апелляционной коллегии по гражданским делам. Таким образом, решение по иску Сечина к изданию и автору статьи вступило в законную силу. Теперь издание обязано удалить материал со своего сайта и опубликовать опровержение.

В расследовании "Новой", опубликованном 1 августа, доказывается, что Сечину принадлежит яхта St. Princess Olga стоимостью 150-180 миллионов долларов, а пользуется ею преимущественно его жена Ольга. Судно, построенное на заказ в 2013 году в Нидерландах, занимает 72-е место в рейтинге самых больших яхт в мире - его длина 85,6 метра. Между тем, говорится в расследовании, годовая зарплата Сечина с бонусами составляет лишь около 12 миллионов долларов, то есть меньше 10 процентов ориентировочной стоимости судна. Теоретически Сечин мог арендовать яхту для своей жены, говорится в публикации. Однако аренда подобных судов стоит от 1 миллиона долларов в неделю, тогда как Ольга Сечина проводит на яхте массу времени.

На другой день после публикации статьи пресс-служба "Роснефти" объявила о намерении Сечина подать иск к "Новой". Бумага поступила в суд 16 августа. 10 октября Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск. Статья признана не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство олигарха. Редакцию обязали в семидневный срок поместить опровержение фактов, содержащихся в статье, а также удалить публикацию с сайта.

9 ноября "Новая газета" обжаловала решение. "Нами сегодня подана апелляционная жалоба на решение Басманного суда, удовлетворившего иск Сечина. Мы просим Мосгорсуд отменить данное решение, - сказал адвокат Ярослав Кожуеров. - Мы не отрицаем, что в статье содержались сведения, что Игорь Сечин как-то может быть связан с яхтой, но данное утверждение основано на фактических данных, которые судом на заседании исследованы не были, не оспаривались и не подвергались сомнению истцами".

25 августа с таким же иском в суд обратилась и жена олигарха, однако к рассмотрению он принят не был из-за формальных недочетов. 6 октября Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда и обязал рассмотреть иск в районном суде.