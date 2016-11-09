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"Новая газета" обжаловала решение суда, удовлетворившего иск о защите чести и достоинства главы "Роснефти" Игоря Сечина к изданию и журналисту Роману Анину из-за статьи "Секрет "Принцессы Ольги". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ярослава Кожуерова, представляющего интересы "Новой".

"Нами сегодня подана апелляционная жалоба на решение Басманного суда, удовлетворившего иск Сечина. Мы просим Мосгорсуд отменить данное решение, - сказал Кожуеров. - Мы не отрицаем, что в статье содержались сведения, что Игорь Сечин как-то может быть связан с яхтой, но данное утверждение основано на фактических данных, которые судом на заседании исследованы не были, не оспаривались и не подвергались сомнению истцами".

Еще два утверждения, которые суд первой инстанции обязал опровергнуть, в статье Анина не содержатся. "Это все выдумки эксперта, исследование которого было представлено в суд истцом. Нас обязали опровергнуть сведения, которых в статье нет", - заявил адвокат.

В расследовании "Новой", опубликованном 1 августа, доказывается, что Сечину принадлежит яхта St. Princess Olga стоимостью 150-180 миллионов долларов, а пользуется ею преимущественно его жена Ольга. Судно, построенное на заказ в 2013 году в Нидерландах, занимает 72-е место в рейтинге самых больших яхт в мире - его длина 85,6 метра. Между тем, говорится в расследовании, годовая зарплата Сечина с бонусами составляет лишь около 12 миллионов долларов, то есть меньше 10 процентов ориентировочной стоимости судна. Теоретически Сечин мог арендовать яхту для своей жены, говорится в публикации. Однако аренда подобных судов стоит от 1 миллиона долларов в неделю, тогда как Ольга Сечина проводит на яхте массу времени.

На другой день после публикации статьи пресс-служба "Роснефти" объявила о намерении Сечина подать иск к "Новой". Бумага поступила в суд 16 августа. 10 октября Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск. Статья признана не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство олигарха. Редакцию обязали в семидневный срок поместить опровержение фактов, содержащихся в статье, а также удалить публикацию с сайта.

25 августа с таким же иском в суд обратилась и жена олигарха, однако к рассмотрению он принят не был из-за формальных недочетов. 6 октября Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда и обязал рассмотреть иск в районном суде.