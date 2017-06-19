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новость Сбиваются худшие опасения

В Сирии американский истребитель сбил самолет войск Асада
19.06.2017
Самолет F/A-18E Super Hornet. Фото: boeing.com
Самолет F/A-18E Super Hornet. Фото: boeing.com
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В Сирии американский истребитель F/A-18E сбил самолет Су-22 сирийских правительственных войск, бомбивший позиции повстанцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральное командование Пентагона и сирийское государственное телевидение. Летчик числится пропавшим.

Как сообщается, самолет войск Асада бомбил позиции Демократических сил Сирии возле города Эль-Тавра в мухафазе Ракка. Проправительственные силы до этого уже пытались выбить повстанцев, закрепившихся на юге города, подчеркивается в заявлении.

По словам представителей Пентагона, американский самолет сперва заставил сирийский Су-22 прекратить атаку. Затем, когда Су-22 продолжил бомбить позиции повстанцев, он был сбит.

В заявлении американского военного ведомства отмечается, что перед тем как сбить самолет, представители международной коалиции по специальной телефонной линии, предназначенной для разрешения конфликтных ситуаций, связались с российской стороной, чтобы попытаться мирным путем прекратить атаку сил Асада.

В Пентагоне подчеркнули, что коалиция "не стремится сражаться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами", однако "не постесняется защищать себя или союзные силы от любой угрозы".

Между тем сирийские военные заявили по государственному телевидению, что их самолет якобы был сбит, когда осуществлял атаку на позиции "Исламского государства". По версии сирийской армии, Су-22 был сбит возле деревни Расафа.

Это уже пятый случай столкновения сил коалиции с армией Асада.

7 апреля американские военные корабли по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Эш-Шайрат, где, по данным США, хранится химоружие Асада. Удар был нанесен после химической атаки Асада на город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб, контролируемый умеренными повстанцами.

18 мая самолеты коалиции разбомбили колонну войск Асада, которая нарушила границы демилитаризованной зоны и начала продвижение к базе Эт-Танф.

8 июня войска коалиции сбили попытавшийся атаковать их беспилотник сил Асада. В тот же день в населенном пункте Эт-Танф коалиция уничтожила две машины, принадлежавшие правительственным войскам - они нарушили границу демилитаризованной зоны.

Тогда же коалиция атаковала направляющуюся в сторону Эт-Танфа колонну правительственных войск. В нее входили танк, артиллерийские орудия, зенитные установки и другая техника. Центральное командование отмечало, что военным Асада было направлено несколько предупреждений, однако те на них не отреагировали. Тогда коалиция уничтожила два артиллерийских оружия и одну зенитную установку, а также повредила танк.

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19.06.2017
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