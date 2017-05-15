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новость Госдеп США: В тюрьме Саидная под Дамаском совершаются массовые казни

15.05.2017
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
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В военной тюрьме Саидная под Дамаском совершаются массовые казни противников диктатора Башара Асада. Как передает The Washington Post, об этом заявил и.о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Стьюарт Джонс. Чиновник сослался на данные неправительственных организаций, так же как и на информацию разведки.

Каждый день в тюрьме казнят не меньше 50 заключенных, рассказал Джонс. По крайней мере большинство казней, как следует из публикации, совершаются через повешение. Чтобы скрыть факты расправ, тела убитых сжигают в крематории, построенном на территории тюрьмы.

Эти убийства, так же как и другие преступления Асада, совершаются, "очевидно, при безусловной поддержке со стороны России и Ирана", подчеркнул Джонс. Россия, по словам чиновника, "либо содействует злодеяниям (сирийского) режима, либо закрывает на них глаза".

На прошлой неделе в ходе встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "Россия должна сейчас срочно использовать свое огромное влияние на сирийский режим". Как отмечает издание, нынешнее заявление Джонса, сделанное на специальном брифинге, знаменательно не только своим непосредственным содержанием, но и той резкостью, с которой сформулирован призыв к России употребить свое влияние на Асада.

Доклад о казнях в Саиднае, озаглавленный "Человекобойня", Amnesty International опубликовала еще 7 февраля нынешнего года. Сообщалось, что только за время с марта 2011 по декабрь 2015 года в тюрьме были убиты как минимум 17 723 человека. Вместе с докладом правозащитники выпустили фильм о пытках и казнях в Саиднае.

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15.05.2017
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