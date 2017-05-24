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Также: Ближний Восток, Война, Химическое оружие, Оружие, США, Мир, Политика

новость СМИ: Сирийские военные возвращаются на авиабазу Эш-Шайрат

24.05.2017
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
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Сирийские правительственные войска возвращают самолеты и обслуживающий персонал на авиабазу Эш-Шайрат, по которой в апреле США нанесли ракетный удар. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

По сведениям собеседников телеканала, войска Асада восстановили часть поврежденной инфраструктуры аэродрома и в ближайшие дни собираются вернуть на взлетные полосы самолеты Cу-22 и МиГ-23. Как заявил чиновник Пентагона, вылеты с базы возобновятся в скором времени.

При этом ни один из источников NBC News в оборонном ведомстве США не смог сказать, продолжает ли режим Асада хранить на базе химическое оружие. Как отмечается, во время ракетного удара США намеренно не стали наносить его по тем местам базы, где предположительно находилось запрещенное оружие.

"Они могли бы (снова начать использовать химическое оружие. - Ред.),но мы надеемся, что они последний раз извлекли урок", - заявил один из собеседников телеканала.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Асада Эш-Шайрат в мухафазе Хомс, где, по данным Вашингтона, находился склад химоружия диктатора. База разрушена почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

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24.05.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пошли все к чертам

Илья Мильштейн, 10.04.2017

Это и есть основная красная черта, внутри которой мы время от времени наблюдаем множество мелких красных линий. Химическая атака на Хан-Шейхун, молниеносный ответ Трампа, заметно потрясенный Путин и "красная линия", сочиненная в рамках судорожного креатива, - это самый свежий пример.

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