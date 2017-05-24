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Сирийские правительственные войска возвращают самолеты и обслуживающий персонал на авиабазу Эш-Шайрат, по которой в апреле США нанесли ракетный удар. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

По сведениям собеседников телеканала, войска Асада восстановили часть поврежденной инфраструктуры аэродрома и в ближайшие дни собираются вернуть на взлетные полосы самолеты Cу-22 и МиГ-23. Как заявил чиновник Пентагона, вылеты с базы возобновятся в скором времени.

При этом ни один из источников NBC News в оборонном ведомстве США не смог сказать, продолжает ли режим Асада хранить на базе химическое оружие. Как отмечается, во время ракетного удара США намеренно не стали наносить его по тем местам базы, где предположительно находилось запрещенное оружие.

"Они могли бы (снова начать использовать химическое оружие. - Ред.),но мы надеемся, что они последний раз извлекли урок", - заявил один из собеседников телеканала.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Асада Эш-Шайрат в мухафазе Хомс, где, по данным Вашингтона, находился склад химоружия диктатора. База разрушена почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.