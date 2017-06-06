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Коалиция во главе с США нанесла новый удар по силам сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщается на сайте американского Центрального командования.

Причиной стало продвижение войск диктатора в демилитаризованную зону на юге Сирии, границы которой установлены ранее подписанным соглашением. Туда направлялись танк, артиллерийские орудия, зенитные установки и другая техника в сопровождении более чем 60 военных. Это, отмечается в сообщении, создавало угрозу базе Эт-Танф, которую используют коалиция и союзные ей умеренные повстанцы.

Центральное командование отмечает, что военным Асада было направлено несколько предупреждений, однако те на них не отреагировали. Тогда коалиция уничтожила два артиллерийских оружия и одну зенитную установку, а также повредила танк.

"Коалиция не ставит своей задачей борьбу с регулярными и нерегулярными формированиями сирийского режима, - подчеркивается в сообщении, - однако готова защищать себя, когда силы режима нарушают режим демилитаризованной зоны".

Это уже третья прямая атака США и союзников на войска Асада. 7 апреля американские военные корабли по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Эш-Шайрат, где, по данным США, хранится химоружие Асада. Удар был нанесен после химической атаки Асада на город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб, контролируемый умеренными повстанцами.

18 мая самолеты коалиции разбомбили колонну войск Асада, которая, как и теперь, нарушила границы демилитаризованной зоны и начала продвижение к базе Эт-Танф.