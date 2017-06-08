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Также: Ближний Восток, США, Война, Мир, Политика

новость Коалиция во главе с США вновь нанесла удар по сирийским правительственным силам

08.06.2017
Самолеты США над Сирией. Фото: afcent.af.mil
Самолеты США над Сирией. Фото: afcent.af.mil
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Беспилотник сирийских правительственных сил был сбит после попытки атаковать войска международной коалиции во главе с США. Об этом заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, сообщает Би-Би-Си.

"Беспилотник применил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", - пояснил Диллон.

Представитель коалиции также отметил, что в четверг коалиция нанесла удар по двум машинам, принадлежавшим проправительственным силам Сирии в районе населенного пункта Эт-Танф. Они нарушили границу установленной там демилитаризованной зоны.

При этом Диллон подчеркнул, что США продолжают использовать каналы связи с Россией в Сирии для предотвращения конфликтов.

Между тем продолжается наступление арабско-курдского альянса, поддерживаемого США на Ракку, фактическую столицу "Исламского государства". В четверг курдским отрядам удалось занять расположенный к западу от города холм Геракла, который боевики ИГ использовали в качестве своей базы. Там расположены руины дворца Харуна аль-Рашида, средневекового халифа, ставшего персонажем "Тысячи и одной ночи". Также сообщается о полном занятии района аль-Машлаб в восточной части Ракки. Таким образом, наступление на позиции боевиков ИГ в городе ведется с двух направлений, несмотря на попытки террористов организовать оборону.

До этого силы коалиции трижды впрямую атаковали войска сирийского диктатора Башара Асада. 7 апреля американские военные корабли по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Эш-Шайрат, где, по данным США, хранится химоружие Асада. Удар был нанесен после химической атаки Асада на город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб, контролируемый умеренными повстанцами.

18 мая самолеты коалиции разбомбили колонну войск Асада, которая нарушила границы демилитаризованной зоны и начала продвижение к базе Эт-Танф.

В четверг коалиция атаковала направляющуюся в сторону Эт-Танфа колонну правительственных войск. В нее входили танк, артиллерийские орудия, зенитные установки и другая техника. Центральное командование отмечало, что военным Асада было направлено несколько предупреждений, однако те на них не отреагировали. Тогда коалиция уничтожила два артиллерийских оружия и одну зенитную установку, а также повредила танк.

"Коалиция не ставит своей задачей борьбу с регулярными и нерегулярными формированиями сирийского режима, - подчеркивалось в сообщении, - однако готова защищать себя, когда силы режима нарушают режим демилитаризованной зоны".

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08.06.2017
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