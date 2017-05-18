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Палата представителей США приняла закон о введении санкций против любых лиц, связанных финансово с режимом сирийского диктатора Башара Асада или подконтрольными режиму фирмами. Об этом сообщает The Hill.

"Преступления Асада против человечности не должны оставаться без ответа, - заявил спикер нижней палаты республиканец Пол Райан. - Новые санкции позволят нам усилить давление на сирийский режим и его основных покровителей, включая Иран и Россию".

Законопроект внес глава демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгель. Действие документа рассчитано на срок до 2021 года. Президенту США предоставляется право приостанавливать действие санкций на время мирных переговоров при условии отсутствия новых жертв среди гражданских лиц. С другой стороны, документ обязывает главу государства отчитываться перед Конгрессом о целесообразности установления бесполетной зоны надо всей Сирией или частью ее территории.

Как отмечает издание, в ноябре 2016 года Палата представителей уже приняла схожий законопроект, однако на рассмотрение в Сенате он вынесен так и не был.

В понедельник и.о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Стьюарт Джонс заявил, что в военной тюрьме Саидная под Дамаском совершаются массовые казни противников Асада. Как утверждалось, каждый день там казнят не меньше 50 заключенных, а чтобы скрыть факты расправ, тела убитых сжигают в крематории, построенном на территории тюрьмы.

Эти убийства, так же как и другие преступления Асада, совершаются, "очевидно, при безусловной поддержке со стороны России и Ирана", подчеркнул Джонс. Россия, заявил чиновник, "либо содействует злодеяниям (сирийского) режима, либо закрывает на них глаза".

На прошлой неделе в ходе встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "Россия должна сейчас срочно использовать свое огромное влияние на сирийский режим".

Санкции против режима Асада вводились в США и ранее; последний раз санкционный список был расширен в конце апреля. Однако ограничительных мер за экономическое сотрудничество с Дамаском законодательство Соединенных Штатов до сих пор не предусматривало.