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новость Сирийские демократические силы приступили к захвату Ракки

06.06.2017
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
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Сирийские демократические силы - арабско-курдский альянс, поддерживаемый США, - приступили к захвату Ракки, фактической столицы "Исламского государства". Как передает Reuters, об этом сообщил официальный представитель альянса Таляль Силу.

Бои продолжаются с понедельника. Командующая операцией Рожда Фелат рассказала агентству, что альянс атаковал район Эль-Мишлаб на юго-восточной окраине города.

Поддержку арабо-курдскому альянсу оказывает коалиция во главе с США. Атака Сирийских демократических сил совпала с финальным этапом многомесячной операции по освобождению от исламистов иракского города Мосула, которую - также при поддержке США - ведут вооруженные силы Ирака совместно с шиитским ополчением и армией Иракского Курдистана Пешмерга.

Количество боевиков ИГ в Ракке оценивается в 3-4 тысячи. Число гражданских лиц, остающихся в городе, неизвестно. По разным источникам, оно составляет 160-200 тысяч человек. В ООН и неправительственных организациях опасаются, что бои приведут к значительным жертвам среди мирных жителей.

Захват Ракки - последний этап наступления на столицу ИГ, начатого 6 ноября 2016 года, через несколько дней после того, как в Ираке приступили к освобождению Мосула. Начало наступления вынудило исламистов воевать одновременно на два фронта - в Ираке и Сирии. Как отмечает Reuters, за прошедшие семь месяцев сирийская умеренная оппозиция значительно продвинулась в направлении к городу с трех сторон: запада, севера и юга.

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06.06.2017
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