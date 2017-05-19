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В Сирии самолеты США, входящие в состав международной коалиции, нанесли удар по колонне войск диктатора Башара Асада, сообщает Fox News. Подчеркивается, что колонна двигалась в сторону зоны деэскалации и проигнорировала предупредительный огонь.

В заявлении международной коалиции говорится, что колонна, в составе которой был по меньшей мере один танк, продвигалась в направлении авиабазы Эт-Танф на юге Сирии рядом с границей с Иорданией. На этой базе спецназ США обучает повстанцев, воюющих с боевиками "Исламского государства". "Командир коалиции оценил угрозу и, после того как демонстрации силы не остановила силы режима и они отказались выходить из зоны деэскалации, командир на земле запросил воздушный удар для защиты своих сил", - отметил представитель Пентагона.

Отмечается, что сирийские силы, в состав которых также входили иранские "добровольцы", проигнорировали предупреждения не только со стороны командования коалиции, но и со стороны российских военных.

Глава военного ведомства США Джеймс Маттис заявил, что нанесенный удар не означает изменения политики коалиции. "Мы не намерены активизировать свое участие в сирийской гражданской войне, но мы будем защищать наши войска", - сказал Маттис.

Это первая прямая атака сил коалиции на сирийские войска, после того как 7 апреля американские военные корабли по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья по авиабазе Эш-Шайра 59 крылатых ракет "Томагавк". На базе, по данным американцев, хранится химоружие Асада. Атака стала ответом на применение правительственными войсками химоружия в контролируемом повстанцами городе Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб.

Новый удар коалиции по проправительственным силам в Сирии подрывает возможности для антитеррористического сотрудничества в регионе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс, - подчеркнул депутат. - Такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров, что, конечно, осложняет переговорный процесс по сирийскому урегулированию".

4 мая на переговорах в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации. Спустя два дня он вступил в силу 6 мая. Странами-гарантами перемирия стали Россия, Турция и Иран. В этих зонах, куда облегчен доступ гуманитарным организациям, запрещено применение любых видов оружия. Президент России Владимир Путин отмечал, что в зонах деэскалации запрет на полеты военной авиации. Однако США заявляли, что не собираются вносить коррективы в свои действия в Сирии после из-за договоренностей России, Турции и Ирана.