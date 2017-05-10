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Российское Минобороны перебросило в Сирию 21 гаубицу в качестве помощи правительственным войскам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Артиллерия была доставлена морем на российскую базу в сирийском Тартусе в конце апреля. В сообщении телеканала говорится о гаубицах типа M-30. Это 122-миллиметровое орудие образца 1938 года. Производство М-30 было прекращено в 1955 году. Однако гаубица до сих пор состоит на вооружении более 15 стран, в том числе Сирии.

По данных телеканала, в ближайшее время в Сирию морем прибудут дополнительная партия ракет для зенитно-ракетного комплекса C-400, дислоцированного на российской базе в Латакии. В Пентагоне отметили, что после этой поставки число ракет

Кроме того, в Сирию, как свидетельствуют спутниковые снимки ImageSat International, недавно также был переправлен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

4 апреля авиация сирийского диктатора Башара Асада сбросила бомбы с зарином, а также предположительно хлором на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб. В результате атаки погибли больше 80 человек, в том числе дети. В Дамаске заявили, что самолеты диктатора не применяли химоружия, а разбомбили завод и склад химических снарядов повстанцев. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве.

Между тем демократические страны эту трактовку отвергли. После того, как Россия фактически сорвала принятие резолюции Совбеза ООН об атаке на Хан-Шейхун, 7 апреля около 3:40 утра по местному времени американские военные корабли Porter и Ross по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья по авиабазе Эш-Шайра 59 крылатых ракет "Томагавк". На базе, по данным американцев, хранится химоружие Асада.

Российское Минобороны, ссылаясь на свои технические средства наблюдения, заявило о низкой эффективности удара. Между тем в Пентагоне отметили что 58 ракет поразили намеченные цели. Одна отклонилась на 38 футов.

20 апреля сирийские власти перебазировали большую часть своих боевых самолетов поближе к российской авиабазе Хмеймим. Как предполагают источники в Пентагоне, это сделано, чтобы защититься от нового возможного удара со стороны США. В Дамаске рассчитывают, что американские военные вряд ли будут наносить удары по сирийской авиации в непосредственной близости от российских самолетов и систем ПВО.