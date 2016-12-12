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Тело старшего лейтенанта российских сил специальных операций Александра Прохоренко, убитого в Пальмире 17 марта, командиры "Исламского государства" выдали в обмен на шестерых своих боевиков, попавших в плен. Об этом сообщает Газета.Ру. По данным другого источника издания, исламистов было освобождено не шестеро, а "значительно больше".

Обмен состоялся еще в апреле, однако известно о сделке стало только теперь.

Переговоры заняли месяц, а посредником в них выступили Отряды народной самообороны (YPG) - армия Рожавы (Сирийского Курдистана). В сирийской войне YPG выступают противниками как исламистов, но и диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией. Несмотря на это, после вмешательства в конфликт Москва начала активно разыгрывать курдскую карту. В частности, она пыталась привлечь представителей Рожавы к межсирийским переговорам, что встречало резко негативную реакцию Турции.

25-летний Прохоренко был передовым авиационным наводчиком. В Пальмире и ее окрестностях он воевал примерно неделю. В России утверждали, что, когда старшего лейтенанта обнаружили боевики ИГ, он вызвал удар авиации на себя и погиб вместе с исламистами. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

21 марта Минобороны России направило командованию YPG письмо с просьбой помочь в получении тела покойного, которое забрали джихадисты. Каким образом труп оказалось возможным идентифицировать после авиаудара и кто именно это мог сделать, если исламисты, обнаружившие Прохоренко, также погибли, в публикации не уточняется.

Так или иначе, YPG, державшая в плену ряд боевиков ИГ, согласилась помочь российскому Минобороны. Как утверждается, джихадисты, узнав, что погибший был офицером, "выдвигали очень много требований". Торги шли очень тяжело, однако 21 апреля ИГ выдало тело курдам. Те передали его российским военным.

Прохоренко похоронен в родном селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

В начале сентября стало известно, что режим Асада освобождает около 85 политзаключенных в обмен на тела двух российских военных летчиков, погибших месяцем раньше в мухафазе Идлиб, когда их вертолет был сбит с земли. Сообщалось, что это не первая сделка подобного рода.