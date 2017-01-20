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новость Боевики ИГ взорвали часть римского амфитеатра в Пальмире

20.01.2017
Римский театр в Пальмире. Фото: sana.sy
Римский театр в Пальмире. Фото: sana.sy
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Боевики группировки "Исламское государство" разрушили фасад Римского театра в Пальмире. Как сообщает агентство SANA, ссылаясь на собственные источники, фасад одной из главных достопримечательностей древнего города взорван.

Также разрушен тетрапилон - руины здания с четырьмя входами.

По данным Интерфакса, разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями. По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

О захвате Пальмиры стало известно 11 декабря 2016 года. Джихадисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска Башара Асада отошли к югу от города.

По данным Минобороны, в наступлении на Пальмиру участвовали до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

16 декабря 2016 года Владимир Путин назвал захват Пальмиры "чисто символическим вопросом". "С военно-политической точки зрения освобождение Алеппо более важно, чем ситуация в Пальмире", - заявил президент. Он добавил, что "нынешняя ситуация в Пальмире стала результатом несогласованных действий между всеми сторонами, задействованными в урегулировании сирийского кризиса".

5 мая в античном амфитеатре Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В ходе концерта "С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены" виолончелист Сергей Ролдугин исполнил кадриль Родиона Щедрина, победитель конкурса им.Чайковского Павел Милюков - "Чакону" Баха. Среди зрителей были министр культуры Владимир Мединский и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пальмира была одним из богатейших городов поздней античности. Сохранившиеся сооружения того времени принадлежали к числу лучших образцов древнеримской архитектуры. Они были включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

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20.01.2017

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