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Также: Ближний Восток, Россия, Война, История, Мир, Политика, Общество | Персоны: Юрий Балуевский

новость Экс-глава Генштаба: Причина захвата Пальмиры - длительные гуманитарные паузы

12.12.2016
Юрий Балуевский. Фото: vpk-news.ru
Юрий Балуевский. Фото: vpk-news.ru
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Захват "Исламским государством" Пальмиры свидетельствует о просчетах в военном планировании. Как передает Интерфакс, об этом заявил генерал армии Юрий Балуевский - начальник Генштаба Вооруженных сил в 2004-2008 годах. По его словам, ситуация стала возможной в том числе из-за продолжительных гуманитарных пауз, позволяющих боевикам перегруппировываться.

"Это опять удар по престижу. В том числе и по нашему престижу", - заявил Балуевский. Нужно было предвидеть такое развитие событий, подчеркнул генерал, и просчитывать свои действия.

"То, что боевики не остановятся - это было понятно. А то, что сегодня делаем мы, мне, как военному, трудно понять - вот эти паузы гуманитарные, в частности", - сказал Балуевский.

"Понимаю, - продолжил он, - что надо обеспечивать безопасность населения, выводить его из-под огня. Но когда эти паузы длятся по неделям, и за эти недели восстанавливаются силы боевиков, у которых руки по локоть в крови, и их отпускают в том числе, как комментируют, и с личным оружием - вот этого я не понимаю".

Говоря о ситуации вокруг Пальмиры, он отметил просчеты тех, кто планирует военные операции в Сирии. "Какая бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры... Это неправильно. Так не должно быть. И мои коллеги, которые там есть - я тоже не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели - если это действительно так - что Пальмиру взяли?"

При этом генерал не сомневается, что контроль над Пальмирой будет восстановлен. "То, что ее вернут - это нет вопросов", - заявил Балуевский.

О захвате Пальмиры стало известно накануне. Джихадисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска диктатора Башара Асада отошли к югу от города.

По данным Минобороны, в наступлении на Пальмиру участвовали до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

Пальмира (современная деревня Тадмур) находилась под контролем ИГ 10 месяцев - с мая 2015 по конец марта 2016 года. Исламисты разрушили множество древних построек, объявив их символами язычества. Диктатор Асад вернул контроль над Пальмирой при поддержке российских военных.

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12.12.2016

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