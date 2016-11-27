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Судья подконтрольного России Евпаторийского горсуда Крыма Руслан Измайлов объявил имама мечети Хан-джами Эльмара Абдулганиева виновным в хранении литературы религиозного движения "Нурджулар", запрещенного российскими властями. Об этом сообщают Крымская правозащитная группа и "Крым.Реалии".

Решение было вынесено 24 ноября. Какой именно санкции подвергли 34-летнего Абдулганиева, в публикациях не уточняется. Вмененная ему статья 20.29 российского КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) предусматривает для граждан штраф от 1 до 3 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Поскольку имам после суда остается на свободе, можно сделать вывод, что его оштрафовали.

Крымская правозащитная группа приводит скриншот карточки дела Абдулганиева на сайте суда. Между тем по состоянию на 15 часов воскресенья по Москве карточка на сайте отсутствует.

Обыск в Хан-джами прошел еще 14 ноября. На другой день пользователь YouTube Ильяс Мухсинов поместил видеозапись событий. Однако СМИ обратили внимание на эту информацию лишь после того, как 23-го числа прихожанин Ленур Усманов опубликовал на своей ФБ-странице соответствующий пост.

Мечеть обыскивали силовики, представившиеся оперативниками ФСБ. Обыск проходил в темноте: перед визитом оперативников в мечети было отключено электричество; сразу по окончании обыска свет снова появился. Присутствовавшие прихожане заявляли, что запрещенную литературу, якобы найденную в мечети под ковром, силовики принесли с собой.

Утром 24 ноября Абдулганиев был задержан полицейскими у своего дома и после оформления протокола доставлен в суд. Судья Измайлов дал задержанному полчаса на поиски адвоката. По истечении этого срока, несмотря на то что имам не успел найти защитника, Измайлов приступил к разбирательству.

На суде выступил свидетель Аметхан Альмежитов. В материалах административного дела против имама содержалось его заявление о том, будто Абдулганиев распространяет экстремистскую литературу. Однако в ходе разбирательства Альмежитов сообщил, что ничего подобного не говорил. По его словам, запрещенную литературу он видел только в руках оперативников ФСБ.

Свидетель попросил ознакомить его с текстом приписываемых ему объяснений, чтобы он мог опознать подпись под документом. Тем не менее Измайлов в этом отказал.

За день до задержания и суда, 23 ноября, Абдулганиев направил главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову обращение по поводу обыска в Хан-джами.

По информации пользователей Фейсбука, Абдулганиев и его джаамат являются хабашитами. Это сравнительно небольшая по числу последователей школа, активно действующая лишь в нескольких странах, в том числе на континентальной Украине. К терроризму школа хабашитов отношения не имеет; российскими законами она не запрещена.

При этом после аннексии Крыма хабашиты демонстрируют лояльность оккупационным властям. Однако миссионерство этой школы в Крыму, а после захвата полуострова Россией - образование ею особого Таврического муфтията вызывают раздражение коллаборантского Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя. Муфтий ДУМКС Эмирали Аблаев пишет доносы на действительных или мнимых хабашитов в ФСБ, МВД и прокуратуру.

"Нурджулар" - международное общество последователей турецкого богослова Саида Нурси (1878-1960). Тексты этого автора также запрещены в России, хотя никаких радикальных суждений в них не содержится. В 2008 году "Нурджулар" в России запрещено; при этом единого общества последователей этого богослова в стране никогда не действовало.

По обвинению в принадлежности к "Нурджулар" был сфабрикован целый ряд уголовных дел. Поначалу по ним давали только условные приговоры, а с февраля 2015 года начали осуждать к реальным срокам.

Хан-джами (Ханская соборная мечеть), известная также как Джума-джами (Пятничная соборная мечеть), сооружена в 1552-1564 годах по проекту великого турецкого архитектора Мимара Синана. Другая крымская постройка Синана - Биюк-джами в Феодосии - была разобрана на кирпичи в начале XIX века.