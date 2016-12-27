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новость Приговор крымскому мусульманину Зейтуллаеву отменен как неоправданно мягкий

27.12.2016
Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев и Руслан Зейтуллаев (слева направо) на рассмотрении апелляции. Фото: Грани.Ру
Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев и Руслан Зейтуллаев (слева направо) на рассмотрении апелляции. Фото: Грани.Ру
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статья Статья

Родина слышит

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове продолжается процесс по сфабрикованному севастопольскому делу "Хизб ут-тахрир". Свидетели один за другим отказываются от показаний, данных на следствии. Верят ли подсудимые в справедливый приговор? Поддерживает ли их Меджлис? Что они с учетом зэковского опыта могут посоветовать своей стране - Украине? ВИДЕО.

15.06.2016
статья Статья

Защита незащищенных

Крымские мусульмане оказались под ударом с первых дней аннексии. Мирным жителям приписывают "исламский терроризм". Против украинских патриотов фабрикуют дела за отказ от российского гражданства. Адвокат крымских политзеков Эмиль Курбединов - о том, кто защищает и кто предает узников, о целях оккупантов и настроениях крымских татар.

Ольга Решетилова
01.07.2016

Коллегия Верховного суда в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту первого (севастопольского) дела крымских мусульман 31-летнему Руслану Зейтуллаеву, получившему семь лет общего режима по обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда. Материалы в отношении политзека выделены в отдельное производство и направлены на новое рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону.

Приговоры другим фигурантам дела - 33-летнему Ферату Сайфуллаеву, 40-летнему Юрию (Нури) Примову и 30-летнему Рустему Ваитову, - каждый из которых получил пять лет общего режима, оставлены без изменений и таким образом вступили в законную силу.

На отмене приговора Зейтуллаеву настаивал прокурор Обухов. Он заявлял, что СКОВС неправомерно переквалифицировал обвинение политзеку с части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей срок от 15 лет до пожизненного, на вмененную другим фигурантам дела часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой на момент ареста осужденного не превышала 10 лет колонии. В прениях сторон в СКОВСе обвинитель требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима.

Апелляционное представление прокуратуры рассматривалось в одном заседании с жалобой защиты, настаивавшей на оправдании политзеков. Сами осужденные участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Ростове.

Примов потребовал обеспечить его непосредственное участие в слушаниях, однако судьи ходатайство отклонили. Политзек также возмутился тем, что вместе с другими осужденными помещен в клетку. "Мы и так в СИЗО, зачем решетка?" - заметил он.

В своих выступлениях политзеки указали на большое число необоснованно засекреченных свидетелей в деле. Примов также заявил, что книги, признанные в России экстремистскими, ему подбросили при обыске. Ваитов, в свою очередь, отметил, что к шкафу с литературой, хранение которой ему вменили, имели доступ все прихожане мечети. Он добавил, что вся периодика, обнаруженная силовиками, была выпущена до аннексии Крыма. При этом на Украине "Хизб ут-тахрир" действует легально.

Защита заявила о многочисленных процессуальных нарушениях при рассмотрении дела в СКОВСе. Адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов подчеркнул, что ни один из свидетелей не дал показаний против обвиняемых относительно событий, имевших место после аннексии Крыма. "Я считаю, что это дело - перестраховка спецслужб перед чем-то неизвестным, перед крымскими мусульманами", - заметил юрист.

В последнем слове Зейтуллаев подчеркнул: "Меня судят за мои мысли. Я их не поменяю и буду считать, что я прав. Никакой я не террорист, это ложь. Я мусульманин, крымский татарин, поэтому меня преследуют".

Приговор по первому делу крымских мусульман вынесла 7 сентября коллегия СКОВСа под председательством Вячеслава Корсакова. Никто из подсудимых вину не признал.

На оглашение приговора политзеки надели футболки с надписями. В стеклянной клетке подсудимые выстроились так, что надписи на футболках, если читать их справа налево, сложились в высказывание: "Театр окончен. Заказ выполнен. Крымские татары снова под запретом". Свои рты обвиняемые заклеили пластырем.

Все четверо осужденных - жители сел в черте аннексированного Севастополя. Рабочие-строители Зейтуллаев, Примов и Ваитов были арестованы 23 января 2015 года. Адвокат Курбединов отмечал, что ранее все трое попадали в поле зрения СБУ, однако никаких свидетельств их противоправной деятельности получено не было. 2 апреля 2015-го был задержан Сайфуллаев. На другой день его также арестовали.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. В деле было 15 томов. Согласно его фабуле, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку "Хизб ут-тахрир" для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждалось, от трех своих знакомых, вовлеченных в ячейку, Зейтуллаев требовал вести пропаганду идей "Хизб ут-тахрир", вербовать новых членов, а в дальнейшем - организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также на суде.

Разбирательство по существу проходило с начала июня. Целый ряд свидетелей обвинения, выступая в процессе, отказался от показаний, данных на следствии.

31 августа, выступая с последним словом, подсудимые заявили о политической мотивированности дела. Сайфуллаев заметил, что из крымских татар после аннексии полуострова "начали делать врагов народа".

Уже во время процесса в СКОВСе защита политзеков отмечала, что Корсаков ведет суд с массой нарушений. В частности, он навязал каждому из подсудимых государственных адвокатов, хотя у каждого из них есть адвокаты по доверенности. Кроме того, Корсаков форсировал разбирательство, отступая от порядка, утвержденного им же самим в ходе предварительных слушаний.

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27.12.2016
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 03.08.2016
в блоге "Дались вам эти мусульмане"

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