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Арестованные по четвертому делу крымских мусульман подвергаются избиениям со стороны сотрудников ФСБ. Об этом политзаключенные рассказали во время рассмотрения Верховным судом аннексированного Крыма их апелляций на продление арестов, сообщает сайт "15 минут".

"Сегодня Айдер Салединов хотел заявить о пытках, судья не дал такой возможности. Во время перерыва он рассказал об этом родственникам и знакомым", - сообщил один из присутствующих на заседании.

Другой политзаключенный Рустем Исмаилов также заявил о насилии со сотрудников спецслужбы. "Адвокат в связи с этим в зале суда обращается к судье с инициированием расследования по пыткам", - отметил источник.

В среду Фигурант четвертого дела крымских мусульманв понедельник еще одного фигуранта дела Узеира (Узаира) Абдуллаева избил конвой при вывозе из симферопольского СИЗО-1 на допрос в региональный главк ФСБ. Спецназовцы ФСБ сковали ему руки за спиной наручниками, уложили в автозаке на пол и нанесли ногами удары в живот и по ногам. Предполагается, что указание побить политзека конвоирам дал ведущий дело старший следователь крымского УФСБ Р. Горбачев.

Адвокат Абдуллаева Сергей Легостов заявил, что "защита соответствующе на это отреагирует". "Я думаю, речь идет сначала о жалобе в военную прокуратуру на действия сотрудников спецназа ФСБ, - сказал адвокат Эмиль Курбединов, который защищает основного фигуранта этого же дела - Теймура Абдуллаева, брата Узеира. - После этого можно уже говорить о дальнейших жалобах в суд и ЕСПЧ".

Курбединов сообщал, что и Теймур Абдуллаев, так же как и другие заключенные, сталкивается с подобным обращением. Во вторник, написал адвокат, политзека "с закрытыми глазами, закрутив руки за спину, в позе, как водят... в пожизненных колониях, привели ознакамливаться с назначением психиатрической экспертизы". Абдуллаев рассказал юристу, что спецназовцы ФСБ перевозят заключенных "как бревна" - на полу - и "зачастую грозят применением физической силы, если пошевелишься".

"Следователь при мне, - продолжил Курбединов, - сказал Теймуру, чтоб он быстро со стула не вставал, а то с ребятами шутки плохи. Всегда в кабинете следователя присутствует спецназ ФСБ". Адвокат добавил, что готовит жалобу на обращение со своим подзащитным. Однако собственно побоям, насколько можно заключить из сообщения Курбединова, политзек не подвергался.

Ранее сообщалось, что Теймур Абдуллаев и Исмаилов подверглись побоям при задержании. Однако после ареста, насколько известно, никто из 19 фигурантов дел крымских мусульман не заявлял ни о применении к ним насилия, ни о целенаправленных издевательствах, таких как укладывание на пол автозака.

Пятый фигурант четвертого дела крымских мусульман - Эмиль Джемаденов. До ареста все пятеро жили в симферопольском микрорайоне Каменке и в пригороде столицы региона Строгановке. Они были задержаны 12 октября и на другой день арестованы.

Политзекам вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из фигурантов дела вину не признает.

Ранее в декабре Исмаилов сообщал, что в СИЗО вынужден голодать, поскольку там арестантов кормят нехаляльной едой. Он обвинил администрацию в том, что его права как мусульманина нарушаются.