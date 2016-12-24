О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257680.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257680.html
Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Пытки, Спецслужбы, Право, Религия, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Небитый битого везет

В Крыму арестованные по четвертому делу "Хизб ут-тахрир" заявили о пытках
24.12.2016
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
Реклама

Арестованные по четвертому делу крымских мусульман подвергаются избиениям со стороны сотрудников ФСБ. Об этом политзаключенные рассказали во время рассмотрения Верховным судом аннексированного Крыма их апелляций на продление арестов, сообщает сайт "15 минут".

"Сегодня Айдер Салединов хотел заявить о пытках, судья не дал такой возможности. Во время перерыва он рассказал об этом родственникам и знакомым", - сообщил один из присутствующих на заседании.

Другой политзаключенный Рустем Исмаилов также заявил о насилии со сотрудников спецслужбы. "Адвокат в связи с этим в зале суда обращается к судье с инициированием расследования по пыткам", - отметил источник.

В среду Фигурант четвертого дела крымских мусульманв понедельник еще одного фигуранта дела Узеира (Узаира) Абдуллаева избил конвой при вывозе из симферопольского СИЗО-1 на допрос в региональный главк ФСБ. Спецназовцы ФСБ сковали ему руки за спиной наручниками, уложили в автозаке на пол и нанесли ногами удары в живот и по ногам. Предполагается, что указание побить политзека конвоирам дал ведущий дело старший следователь крымского УФСБ Р. Горбачев.

Адвокат Абдуллаева Сергей Легостов заявил, что "защита соответствующе на это отреагирует". "Я думаю, речь идет сначала о жалобе в военную прокуратуру на действия сотрудников спецназа ФСБ, - сказал адвокат Эмиль Курбединов, который защищает основного фигуранта этого же дела - Теймура Абдуллаева, брата Узеира. - После этого можно уже говорить о дальнейших жалобах в суд и ЕСПЧ".

Курбединов сообщал, что и Теймур Абдуллаев, так же как и другие заключенные, сталкивается с подобным обращением. Во вторник, написал адвокат, политзека "с закрытыми глазами, закрутив руки за спину, в позе, как водят... в пожизненных колониях, привели ознакамливаться с назначением психиатрической экспертизы". Абдуллаев рассказал юристу, что спецназовцы ФСБ перевозят заключенных "как бревна" - на полу - и "зачастую грозят применением физической силы, если пошевелишься".

"Следователь при мне, - продолжил Курбединов, - сказал Теймуру, чтоб он быстро со стула не вставал, а то с ребятами шутки плохи. Всегда в кабинете следователя присутствует спецназ ФСБ". Адвокат добавил, что готовит жалобу на обращение со своим подзащитным. Однако собственно побоям, насколько можно заключить из сообщения Курбединова, политзек не подвергался.

Ранее сообщалось, что Теймур Абдуллаев и Исмаилов подверглись побоям при задержании. Однако после ареста, насколько известно, никто из 19 фигурантов дел крымских мусульман не заявлял ни о применении к ним насилия, ни о целенаправленных издевательствах, таких как укладывание на пол автозака.

Пятый фигурант четвертого дела крымских мусульман - Эмиль Джемаденов. До ареста все пятеро жили в симферопольском микрорайоне Каменке и в пригороде столицы региона Строгановке. Они были задержаны 12 октября и на другой день арестованы.

Политзекам вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из фигурантов дела вину не признает.

Ранее в декабре Исмаилов сообщал, что в СИЗО вынужден голодать, поскольку там арестантов кормят нехаляльной едой. Он обвинил администрацию в том, что его права как мусульманина нарушаются.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
24.12.2016

новость Новости по теме
21.12.2016 Крымского политзека Узеира Абдуллаева спецназовцы ФСБ подвергли побоям →
06.12.2016 Аресты фигурантов четвертого дела крымских мусульман продлены до 11 марта →
13.10.2016 Фигурантов четвертого дела крымских мусульман арестовывают до 11 декабря →
12.10.2016 В Симферополе задержаны фигуранты четвертого дела крымских мусульман →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Обама подписал военный бюджет
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость Израиль отверг резолюцию СБ ООН
Израильские поселенцы. Фото: timesofisrael.com
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Педофилов занесут в реестр
Анна Кузнецова. Фото: pravmir.ru
новость В Чечне задерживают родственников "моджахедов"
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость США расширяют санкции
Минфин США. Фото: Википедия
новость Экс-главе ФТС вернули изъятые деньги
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
новость В Дагестане убиты боевики
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
в блоге Крепость "Россия"
383
новость Берлинский террорист убит
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Угон ливийского самолета
Угнанный самолет в аэропорту Мальты. Кадр видеозаписи
новость Лужков госпитализирован
Юрий Лужков. Фото с сайта www.rb.ru
новость Скинхеды убили китайца в Москве
Торговый центр "Москва" в Люблине. Фото: zoon.ru
новость Шойгу: Алеппо освобожден
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
новость Спирт под запретом
Дмитрий Медведев. Кадр "Питер.ТВ"