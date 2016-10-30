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Некоторое время назад в аннексированном Крыму по обвинениям в терроризме были арестованы двое мусульман - Ахматджон Абдуллаев и Немат Исроилов. Об этом в субботу сообщил на своей ФБ-странице председатель центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

И Абдуллаеву, и Исроилову вменена часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), после вступления в силу "закона Яровой" предусматривающая от 10 до 20 лет колонии. Они находятся в СИЗО-1 в Симферополе. Являются ли тот и другой арестованный фигурантами одного дела, из сообщения не понятно.

Об Абдуллаеве известно, что ему 40 лет, он гражданин Киргизии, а арестован был еще в конце августа. Относительно Исроилова каких бы то ни было деталей не сообщается. Его фамилия позволяет предположить, что он приезжий из Узбекистана или Таджикистана.

Смедляев также написал, что, по неподтвержденной информации, в СИЗО-1 отправили некоего пожилого мусульманина, страдающего онкологическим заболеванием, и он умер в заключении.

После аннексии Крыма российские оккупационные власти начали масштабные репрессии против мусульман, в первую очередь крымских татар. Во множестве мечетей и религиозных школ за последние два года прошли обыски; имамы постоянно подвергаются задержаниям.

В разных районах Крыма сфабриковано четыре дела о членстве в "Хизб ут-тахрир". По ним были арестованы 19 человек. Четверо фигурантов первого, севастопольского, дела уже осуждены к срокам от пяти до семи лет общего режима.

Духовное управление мусульман Крыма, пошедшее на сотрудничество с оккупантами, не защищает преследуемых, а муфтий Эмирали Аблаев пишет доносы в ФСБ, МВД и прокуратуру на не подчиняющихся ему верующих. Он обвиняет своих противников в принадлежности к "Хизб ут-тахрир" или хабашитам.

Хабашиты - сравнительно небольшая по числу последователей школа. Активно действует она лишь в нескольких странах, в том числе на континентальной Украине. Так же как и "Хизб ут-тахрир", хабашиты не имеют отношения к терроризму; при этом, в отличие от "Хизб ут-тахрир", они даже не запрещены в России. Тем не менее миссионерство этой школы в Крыму, а после аннексии полуострова - образование ею особого Таврического муфтията вызвали раздражение Аблаева.