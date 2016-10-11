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новость В ФСБ сообщили о задержании украинского "экстремиста" на границе с Крымом

11.10.2016
Джанкой. Фото: wikimapia.org
Джанкой. Фото: wikimapia.org
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Российские пограничники на пункте пропуска "Джанкой" в аннексированном Крыму задержали 34-летнего гражданина Украины, у которого обнаружили "экстремистскую литературу". Как передает ТАСС, об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по республике.

В сообщении отмечается, что 34-летний мужчина пересекал границу в качестве пассажира легкого автомобиля Fiat. Среди его вещей была обнаружена книга, "представляющая из себя сборник лекций экстремистского содержания", говорится в сообщении. Кроме того, у пассажира нашли издание 2011 года, относящееся к списку литературы, запрещенной на территории России, отметили в спецслужбе.

"В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится разбирательство", - добавили в пограничном управлении.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Среди прочих в нее, по данным спецслужбы, входили 39-летний житель города Энергодар Запорожской области Евгений Панов и 40-летний уроженец Галичины Андрей Захтей.

Панова арестовали 11 августа, Захтея по уголовному делу - 13-го. В эти же дни ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями как этих двух фигурантов, так и третьего - 27-летнего крымского татарина Ридвана Сулейманова, после аннексии полуострова поселившегося в Запорожье.

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11.10.2016

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