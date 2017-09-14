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Власти Петербурга ликвидировали парковку у здания генерального консульства США, на ее месте появился пешеходный переход. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

"Там была, по сути, стихийная, незаконная парковка. Сейчас на этом месте организован пешеходный переход и нанесена разметка. Люди, которые шли по аллее, могут не пробираться среди машин, а спокойно переходить через дорогу", - заявили в пресс-службе комитета.

Принятые меры не связаны с "дипломатической войной" между Россией и США, подчеркнул представитель городских властей. "Жители близлежащих домов давно обращались к нам с просьбой организовать на этом месте пешеходный переход", - отметил он.

В четверг также стало известно, что В Екатеринбурге от здания генконсульств США убрали дорожный знак, разрешающий парковку машинам дипмиссии. В администрации города заявили, что это было сделано по инициативе ГИБДД.

31 августа американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Отмечалось, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий. "Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр.

1 сентября генконсульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей. Был замечен густой черный дым, поднимающийся из трубы здания. Пожарных, прибывших к зданию генконсульства, внутрь не пустили и заверили, что все в порядке. Во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь. Можно было разглядеть, как сотрудники бросают в костер, разведенный на заднем дворе, некие бумаги.

2 сентября доступ российских дипломатов в здания был прекращен. Освобожденные помещения осмотрели агенты ФБР. В Госдепартаменте США мероприятие назвали обходом, уточнив, что он проводился совместно с представителями российского посольства. Между тем в российском МИДе происходящее назвали "обыском", а США обвинили в "нарушении международного права и собственного законодательства".

5 сентября Владимир Путин на пресс-конференции на саммите БРИКС назвал действия США беспрецедентными и заявил, что американцы ведут себя по-хамски, демонстрируя "низкий уровень политической культуры". Российский президент поручил МИДу через суд оспорить решение Вашингтона о запрете российским дипломатам пользоваться тремя зданиями. Кроме того, Путин пригрозил дополнительно сократить штат американской дипмиссии еще на 155 человек.