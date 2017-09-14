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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встречах за закрытыми дверями несколько раз предлагал главе российского МИДа Сергею Лаврову выставить на продажу заблокированную дипломатическую собственность в США. Об этом сообщает "Коммерсант".

В собственности России находятся две дачи посольства в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которым закрыла еще в декабре прошлого года администрация прежнего президента Барака Обамы, а также здания прекративших работу в начале нынешнего месяца генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Отделение торгпредства в Нью-Йорке Россия арендует.

Стоимость здания сан-францисского генконсульства "Коммерсант", основываясь на данных американского портала о недвижимости Trulia.com, оценивает в 50 миллионов долларов.

Однако Россию предложение Тиллерсона не устроило. Москва намерена обратиться в американский суд с иском о "явном нарушении имущественных прав российской стороны" - так 5 сентября расценил действия США Владимир Путин.

Между тем в среду управление по контролю качества воздуха в Сан-Франциско направило чиновникам закрытого генконсульства уведомление о нарушении экологического законодательства. Причиной стал густой черный дым, поднимавшийся 1 сентября из трубы здания. Пожарных, прибывших к консульству, внутрь не допустили, заверив, что все в порядке. Американцы высказывали мнение, что чиновники сжигали документы, уличающие их в шпионской деятельности.

В сан-францисском экологическом надзоре не исключают, что российские дипломаты избавлялись от "мусора или материалов, запрещенных для сжигания". Расследование займет от нескольких недель до нескольких месяцев, после чего будет вынесено решение о штрафе.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти претензии "продолжением антироссийского перформанса".