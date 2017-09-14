О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263987.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263987.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Правительство, Президент, Право, Экология, Мир, Политика, Общество | Персоны: Рекс Тиллерсон, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова

новость СМИ: Вашингтон предлагал Москве продать дипсобственность в США

14.09.2017
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
Реклама

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встречах за закрытыми дверями несколько раз предлагал главе российского МИДа Сергею Лаврову выставить на продажу заблокированную дипломатическую собственность в США. Об этом сообщает "Коммерсант".

В собственности России находятся две дачи посольства в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которым закрыла еще в декабре прошлого года администрация прежнего президента Барака Обамы, а также здания прекративших работу в начале нынешнего месяца генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Отделение торгпредства в Нью-Йорке Россия арендует.

Стоимость здания сан-францисского генконсульства "Коммерсант", основываясь на данных американского портала о недвижимости Trulia.com, оценивает в 50 миллионов долларов.

Однако Россию предложение Тиллерсона не устроило. Москва намерена обратиться в американский суд с иском о "явном нарушении имущественных прав российской стороны" - так 5 сентября расценил действия США Владимир Путин.

Между тем в среду управление по контролю качества воздуха в Сан-Франциско направило чиновникам закрытого генконсульства уведомление о нарушении экологического законодательства. Причиной стал густой черный дым, поднимавшийся 1 сентября из трубы здания. Пожарных, прибывших к консульству, внутрь не допустили, заверив, что все в порядке. Американцы высказывали мнение, что чиновники сжигали документы, уличающие их в шпионской деятельности.

В сан-францисском экологическом надзоре не исключают, что российские дипломаты избавлялись от "мусора или материалов, запрещенных для сжигания". Расследование займет от нескольких недель до нескольких месяцев, после чего будет вынесено решение о штрафе.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти претензии "продолжением антироссийского перформанса".

Оставить комментарий Обсудить
14.09.2017
новость Новости по теме
08.09.2017 Замглавы МИД Рябков назвал "оккупацией" действия американских властей →
05.09.2017 Путин: Штат дипмиссии США в России могут сократить еще на 155 человек →
03.09.2017 ФБР осмотрело помещения российских дипмиссий в Вашингтоне и Сан-Франциско →
02.09.2017 Российские дипломаты жгут документы перед закрытием консульства в Сан-Франциско →
01.09.2017 Российское консульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей →
14.07.2017 В Белом Доме увязали возврат посольских дач с перемирием в Сирии →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Америка без Касперского
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
новость Задержан замглавы ФСИН
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
новость СКР: Яценюк и война в Приднестровье
Боевик УНА-УНСО, которого СКР называет Арсением Яценюком. Фото из "Агітаційного відеороліка УНА-УНСО"
в блоге Классификация насилия
383
новость Мединский о "Матильде"
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
в блоге Электорат из соломы
383
новость Заблаговременный арест
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость Атака в Сургуте: обвинения рушатся
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
в блоге Выдвижение вождя
383
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
новость Сенат требует отчета от соцсетей
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
новость Спортсмены избежали наказания
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
новость Крым: на свободу со вторым инсультом
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
новость Киев: расстрел эмигрантов из Дагестана
Исламский культурный центр в Киеве. Фото: arraid.org
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трампу предлагали сближение
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru