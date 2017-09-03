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Также: США, Российско-американские отношения, Право, Россия, Правительство, Мир, Общество, Политика | Персоны: Мария Захарова

новость ФБР осмотрело помещения российских дипмиссий в Вашингтоне и Сан-Франциско

03.09.2017
Сан-Франциско: осмотр чердака в генконсульстве. Кадр видео с ФБ-страницы МИД России
Сан-Франциско: осмотр чердака в генконсульстве. Кадр видео с ФБ-страницы МИД России
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Агенты ФБР осмотрели помещения двух закрывшихся российских дипломатических миссий в США - торгового представительства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. В Госдепартаменте США, передает The Hill, мероприятие назвали обходом, уточнив, что он проводился совместно с представителями российского посольства. "Это было сделано для того, чтобы дипломаты их (помещения. - Ред.) освободили, обеспечить безопасность и защиту зданий", - пояснил чиновник.

Между тем в российском МИДе происходящее назвали "обыском", а США обвинили в "нарушении международного права и собственного законодательства".

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей ФБ-странице расценила осмотры помещений как "какую-то адскую клоунаду, тупую, незаконную, бессмысленную". "Может быть, хотели унизить? Наверняка", - написала чиновница.

На ФБ-странице МИДа опубликованы две кратких видеозаписи осмотра из Сан-Франциско. Между тем на кадрах из Вашингтона зафиксированы только приезд агентов ФБР и их отбытие - записи из самого помещения закрывшегося торгпредства распространять не стали.

Осмотр генконсульства в Сан-Франциско:

В пятницу над зданием генконсульства в Сан-Франциско был замечен густой черный дым, поднимавшийся из трубы. Пожарных, прибывших к зданию, внутрь не допустили, заверив, что все в порядке.

Огонь был замечен и на заднем дворе торгпредства в Вашингтоне. Сотрудники бросали в костер некие бумаги.

"Если когда-либо были сомнения в том, что в консульстве занимаются шпионажем, черный дым развеял их", - заметила об инциденте в Сан-Франциско член Палаты представителей от Калифорнии Джеки Шпейер.

Между тем Захарова назвала вызов к консульству пожарных "верхом садизма".

В субботу стало известно о намерении американских властей осмотреть помещения. В этой связи советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри вызвали в МИД. Ему была вручена нота протеста.

Закрыть в двухдневный срок генконсульство в Сан-Франциско и торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке США потребовали 31 августа. Эта мера стала ответом на июльское решение России сократить персонал американских дипмиссий в стране.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
03.09.2017
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