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новость Урезать Штаты

Путин: Штат дипмиссии США в России могут сократить еще на 155 человек
05.09.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Москва может дополнительно сократить штат американской дипмиссии еще на 155 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции на саммите БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.

Из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН, отметил Путин. "Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартамент, - сказал президент. - Если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать". В Москве посмотрят, "как будет ситуация развиваться дальше".

По словам Путина, он также намерен поручить МИДу через суд оспорить решение Вашингтона о запрете российским дипломатам пользоваться тремя зданиями в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Президент назвал подобные действия США беспрецедентными и заявил, что американцы ведут себя по-хамски, демонстрируя "низкий уровень политической культуры"

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны, - сказал Путин. - Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система".

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. Под сокращение попали 755 сотрудников американских представительств.

31 августа американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Отмечалось, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий. "Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр.

1 сентября генконсульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей. Был замечен густой черный дым, поднимающийся из трубы здания. Пожарных, прибывших к зданию генконсульства, внутрь не пустили и заверили, что все в порядке. Во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь. Можно было разглядеть, как сотрудники бросают в костер, разведенный на заднем дворе, некие бумаги.

2 сентября доступ российских дипломатов в здания был прекращен. Освобожденные помещения осмотрели агенты ФБР. В Госдепартаменте США мероприятие назвали обходом, уточнив, что он проводился совместно с представителями российского посольства. Между тем в российском МИДе происходящее назвали "обыском", а США обвинили в "нарушении международного права и собственного законодательства".

Владимир Путин. Фото пресс-службы правительства
Владимир Путин
То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений - это их право. Другое дело, что делалось это в явно такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров.

Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента.

Американская нация, американский народ, Америка - это действительно великая страна и великий народ, если они переносят такое количество людей с таким низким уровнем политической культуры.

Пресс-служба Кремля, 05.09.2017

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05.09.2017
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