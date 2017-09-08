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В Москве считают "оккупацией" действия властей США в закрытых по требованию Вашингтона российских дипмиссиях. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

"Мы настаиваем на том, что нахождение без согласия законного владельца в таких помещениях и на этой территории - это оккупация, - сказал Рябков. - Этот термин вполне применим к тому, что сделали американцы. Мы будем на этом настаивать, и американцам тоже об этом сказано".

Замминистра не согласен с заявлениями американской стороны, что в зданиях дипмиссий проводились осмотры и инспекции, а не обыски. "Агенты американских спецслужб зашли на территорию, обладающую дипломатическим и консульским иммунитетом, начали открывать шкафы и ящики, заглядывать во все комнаты, снимать потолочные панели - это что, осмотр? Я не знаю, что тогда они называют обыском, если это просто осмотр", - сказал Рябков.

"Вновь приходится говорить о том, что осмотр делается, когда хозяин объекта разрешает проводить такого рода мероприятия, а инспекция - это взаимосогласованное посещение определенных мест и объектов, как это происходит в сфере контроля над вооружениями, - сказал замминистра. - Согласование условий проведения инспекции занимает месяцы, если не годы, и фиксируется в особых документах, в протоколах к договорам и так далее".

Между тем накануне на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр заявила, что США не желают продолжать обмен недружественными мерами с Россией. По ее словам, государства достигли самой низшей точки в отношениях. При этом Науэр отметила, что есть много сфер, в которых США могут сотрудничать с Россией. В качестве примера она привела российско-американское соглашение по перемирию в Сирии, которое длится уже несколько недель.

31 августа американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Отмечалось, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий. "Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр.

1 сентября генконсульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей. Был замечен густой черный дым, поднимающийся из трубы здания. Пожарных, прибывших к зданию генконсульства, внутрь не пустили и заверили, что все в порядке. Во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь. Можно было разглядеть, как сотрудники бросают в костер, разведенный на заднем дворе, некие бумаги.

2 сентября доступ российских дипломатов в здания был прекращен. Освобожденные помещения осмотрели агенты ФБР. В Госдепартаменте США мероприятие назвали обходом, уточнив, что он проводился совместно с представителями российского посольства. Между тем в российском МИДе происходящее назвали "обыском", а США обвинили в "нарушении международного права и собственного законодательства".

Во вторник Владимир Путин на пресс-конференции на саммите БРИКС назвал действия США беспрецедентными и заявил, что американцы ведут себя по-хамски, демонстрируя "низкий уровень политической культуры". Российский президент поручил МИДу через суд оспорить решение Вашингтона о запрете российским дипломатам пользоваться тремя зданиями. Кроме того, Икутин пригрозил дополнительно сократить штат американской дипмиссии еще на 155 человек.