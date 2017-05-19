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Российское антидопинговое агентство по крайней мере до ноября не сможет самостоятельно тестировать спортсменов. Такое решение принято на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале, сообщает ТАСС.

Тем не менее в WADA отметили "существенный прогресс" в вопросе восстановления прав РУСАДА. Российскому агентству до следующего заседания совета учредителей WADA осталось выполнить четыре условия.

В WADA потребовали сместить с поста главы наблюдательного совета РУСАДА двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву. Согласно требованиям всемирного агентства, глава набсовета должен быть независимым, в то время как Исинбаева была выдвинута на руководящий пост от Олимпийского комитета России.

Оставшиеся три пункта требуют, чтобы российская сторона предоставила доступ к данным биологических паспортов, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, выдала пропуски допинговым офицерам в закрытые города, чтобы те могли взять пробы у проживающих там спортсменов, и внедрила изменения в устав, исключающие конфликт интересов.

Вопрос об отстранении Исинбаевой был согласован с российской стороной, отметил президент WADA Крейг Риди. "Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли", - сказал Риди.

Исинбаева покинет пост до 31 мая. Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны состояться в ближайшие 7-10 дней.

18 ноября 2015 года на основании выводов отчета независимой комиссии Всемирное антидопинговое агентство признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA. Аккредитация национального агентства была приостановлена.

Исинбаева возглавила набсовет РУСАДА в марте. За несколько дней до этого исполняющая обязанности генерального директора агентства Анна Анцелиович подала в отставку. "Это решение никак не связано с публикацией The New York Times, просто согласно критериям (восстановления организации. - Ред.) человек не должен иметь опыт работы в прежнем руководящем составе РУСАДА. На днях будет объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, Анцелиович будет заниматься аналогичной работой, но в другой структуре", - заявил вице-премьер Виталий Мутко.

28 декабря в интервью The New York Times Анцелиович признала существование допинг-системы в России. По ее словам, "это был институциональный сговор". При этом Анцелиович подчеркнула, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда узнала об этом. Как отмечало издание, это первый случай, когда российские чиновники признают наличие российской допинговой программы.

В Кремле в ответ на публикацию заявили, что не относятся к "признаниям" Анцелиович как к первоисточнику. "Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович. - Ред.) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте - все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы".

В РУСАДА в свою очередь заявили, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. "В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России", - заявили в агентстве.