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новость Дело ясное, что дело системное

Путин признал неэффективность российской системы антидопингового контроля
01.03.2017
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
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Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, сообщает Интерфакс.

Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных, считает Путин. "Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (под руководством Ричарда Макларена. - Ред.), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга", - сказал президент.

"Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, - сказал Путин. - Нужно об этом сказать прямо и это признать". Президент надеется, что СКР доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

При этом Путин отрицает существовании в России государственной системы поддержки допинга, и заверил, что Россия будет всегда бороться с этим явлением. "Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - сказал президент.

Путин также поставил под сомнение заявления WADA о вскрытии допинг-проб в Сочи. "Претензии нам о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, - мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, - отметил президент. - Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение".

25 февраля WADA заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе комиссии Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. "К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

Комментарии 14 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
01.03.2017

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