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новость Молчи, скрывай все и таи

И.о. гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку
07.03.2017
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
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Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом она заявила на общем собрании учредителей РУСАДА сообщает ТАСС.

Конкурс на замещение должности генерального директора РУСАДА будет объявлен в ближайшее время, заявил вице-премьер Виталий Мутко. "Это нормально, что Анцелиович покинула свой пост. Это решение никак не связано с публикацией The New York Times, просто согласно критериям (восстановления организации. - Ред.) человек не должен иметь опыт работы в прежнем руководящем составе РУСАДА. На днях будет объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, Анцелиович будет заниматься аналогичной работой, но в другой структуре", - сказал Мутко.

Учредителем РУСАДА выступают Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России. На 9 марта намечено заседание совета учредителей, на котором будет окончательно утвержден наблюдательный совет. "Списки сейчас согласовываются с WADA, государство в данном случае имеет один мандат, нам его согласовали, это юрист. Вчера правительство приняло решение о субсидировании РУСАДА, оно будет направляться напрямую правительством. Будет отдельная строчка в бюджете, мы попробуем сделать и финансовую независимость. Президент говорил нам прислушиваться к рекомендациям WADA, мы это делаем - последовательно реализуем дорожную карту", - подчеркнул вице-премьер.

18 ноября 2015 года на основании выводов отчета независимой комиссии Всемирное антидопинговое агентство признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA. Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабриева.

28 декабря в интервью The New York Times Анцелиович признала существование допинг-системы в России. По ее словам, "это был институциональный сговор". При этом Анцелиович подчеркнула, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда узнала об этом. Как отмечало издание, это первый случай, когда российские чиновники признают наличие российской допинговой программы.

В Кремле в ответ на публикацию заявили, что не относятся к "признаниям" Анцелиович как к первоисточнику. "Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович. - Ред.) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте - все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы".

Он добавил, что Россия с самого начала отрицала какую-либо причастность государства и госорганов к возможному употреблению допинга спортсменами. По его словам, в Кремле ожидают результатов расследования по этим фактам, в рамках которого подозревается и информатор WADA Григорий Родченков.

В РУСАДА в свою очередь заявили, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. "В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России", - цитирует заявление агентства ТАСС.

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

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07.03.2017

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