28 декабря в интервью The New York Times Анцелиович признала существование допинг-системы в России . По ее словам, "это был институциональный сговор". При этом Анцелиович подчеркнула, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда узнала об этом. Как отмечало издание, это первый случай, когда российские чиновники признают наличие российской допинговой программы.

Конкурс на замещение должности генерального директора РУСАДА будет объявлен в ближайшее время, заявил вице-премьер Виталий Мутко. "Это нормально, что Анцелиович покинула свой пост. Это решение никак не связано с публикацией The New York Times, просто согласно критериям (восстановления организации. - Ред.) человек не должен иметь опыт работы в прежнем руководящем составе РУСАДА. На днях будет объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, Анцелиович будет заниматься аналогичной работой, но в другой структуре", - сказал Мутко.