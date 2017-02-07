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В сирийской правительственной тюрьме "Сайедная" с 2011 по 2015 год без суда было повешено более 13 тысяч человек. Об этом говорится в докладе, подготовленном международной правозащитной организацией Amnesty International.

Доклад базируется на информации, полученной от 84 свидетелей и экспертов, в том числе охранников тюрьмы, представителей органов власти, бывших заключенных, судей и адвокатов. По их сведениям, людей казнили группами, иногда по 50 человек, делая это по ночам в обстановке строжайшей секретности. Тела хоронили в братских могилах, родственникам о судьбе казненных ничего не сообщали.

Основанием для смертного приговора часто служили показания, данные под пытками. Подсудимым не предоставляли адвокатов. Приговор нередко приводился в исполнение через несколько минут после окончания суда.

Кроме того, сообщается о регулярных пытках, изнасилованиях, побоях и чудовищных условиях содержания.

"К этому надо добавить еще тысячи умерших от пыток и бесчеловечных условий содержания", - заявил генеральный секретарь отделения Amnesty International в Германии Маркус Беко. Подобные массовые систематичные нарушения прав человека он расценил как преступление против человечности.

"Ужасы, описанные в этим докладе, разоблачают секретную и чудовищную кампанию, санкционированную на высших уровнях государственной власти Сирии, цель которой - уничтожение любых форм инакомыслия среди жителей Сирии", - добавила заместитель директора по исследованиям в региональном офисе Amnesty International в Бейруте Линн Маалуф.

AI обратилась к Совету безопасности ООН с призывом расследовать сообщения о массовых казнях, а также к России и Ирану, как к союзникам режима Башара Асада.