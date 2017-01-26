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Также: США, Ближний Восток, Ксенофобия, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп намерен создать в Сирии "безопасные зоны" для гражданских лиц

26.01.2017
Дональд Трамп. Фото: salon.com
Дональд Трамп. Фото: salon.com
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Президент США Дональд Трамп намерен создать "безопасные зоны" для гражданских лиц в Сирии. Проект указа публикует The New York Times.

"Госсекретарь США совместно с министром обороны должны в течение 90 дней после подписания данного указа разработать план создания безопасных районов в Сирии и в странах региона, в которых сирийские граждане, покинувшие места проживания, могли мы ожидать окончательных решений, таких как репатриация или переселение в третьи страны", - говорится в проекте документа.

При этом указ Трампа предусматривает пересмотр программ приема беженцев и приостановку деятельности в этом направлении на 120 дней. За этот срок ведомства должны разработать предложения, гарантирующие, что по программе приема беженцев в США не попадут люди, представляющие угрозу для страны.

В интервью телекомпании ABC Трамп заявил, что, по его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа, то, что происходит там (в Европе. - Ред.), и я не хочу, чтобы это произошло" и в США, сказал президент.

Накануне Трамп выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой в рамках распоряжения о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля". Документ опубликован на сайте Белого Дома. Подобная мера, по мнению Трампа, будет способствовать "достижению полного оперативного контроля на южной границе".

"Целью данного распоряжения является управление органами исполнительной власти для того, чтобы задействовать все законные средства для защиты южной границы страны, чтобы не допустить дальнейшей незаконной иммиграции в Соединенные Штаты и чтобы оперативно, последовательно и гуманно репатриировать незаконных иммигрантов", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте Белого дома.

В распоряжении отмечается, что "иностранцы, которые незаконно въехали в США без проверки или допуска, представляют значительную угрозу для национальной и общественной безопасности".

В ответ на это мексиканские политики и государственные чиновники потребовали, чтобы президент Пенья Ньето отменил запланированный визит в США.

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26.01.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Дорога к Трампу

Владимир Абаринов, 18.11.2016

Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".

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