О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258313.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258313.html
Также: Россия, Ближний Восток, Война, Политика, Мир | Персоны: Сергей Лавров

новость Россия предложила создать курдскую автономию в Сирии

26.01.2017
Флаг Сирийского Курдистана
Флаг Сирийского Курдистана
Реклама

Российский проект Конституции Сирии предусматривает создание на территории страны курдской автономии. Как передает Интерфакс, ссылаясь на собственный источник, документ был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане.

"Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в документе фиксируется "право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального". "В проекте прописан срок президента в 7 лет, без права переизбрания", - добавил источник.

По его словам, "исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин". Кроме того, документ предусматривает отмену шариата в качестве источника права страны, а также прописывает государственное устройство страны как "Сирийская республика".

"Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской республики на Сирийскую республику", - подчеркнул собеседник агентства. "Исключается пункт, согласно которому основным источником права в Сирии являются законы шариата", - отметил он.

По данным источника РБК, текст проекта поправок в Конституцию Сирии состоит из 27 пунктов. Согласно проекту, президент остается верховным главнокомандующим вооруженными силами, но он может объявлять режим чрезвычайного положения, а также всеобщую мобилизацию только после получения одобрения нового органа, который рекомендуется создать, - Ассамблеи регионов. Право назначать судей Верховного конституционного суда должно перейти от президента к парламенту.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что документ был разработан с учетом позиций всех сторон. "Мы распространили в Астане проект Конституции, который мы проработали с учетом всего того, что за эти годы мы слышали и от оппозиции, и от правительства, и от стран региона", - сказал Лавров, выступая в Госдуме.

Действующая Конституция Сирии была принята на референдуме в 2012 году, после начала военного конфликта.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
26.01.2017

новость Новости по теме
07.11.2016 "Известия": Иракский Курдистан попросил Россию о военной помощи →
23.10.2016 Иракская армия и курды подошли вплотную к Мосулу →
19.02.2016 Ответственность за теракт в Анкаре взяла на себя курдская группировка →
10.02.2016 В Москве открылось представительство Сирийского Курдистана →
Фото и Видео
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп о проблеме беженцев
Дональд Трамп. Фото: salon.com
статья Толстой, евреи, каторжане
Илья Мильштейн
новость "Протоны" остались без двигателей
Ракета-носитель Протон-М. Фото с сайта Роскосмоса
в блоге Еврей как провокатор
383
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Кадыров: Стреляем без предупреждения
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Арест в "Лаборатории Касперского"
Руслан Стоянов. Фото: pcweek.ru
новость РВИО займется Катынью
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
в блоге Счастье советской литературы
383
в блоге Пиршество в КС
12461
новость С "Алмаз-Антея" не снимут санкции
Трибунал Суда Евросоюза. Фото: curia.europa.eu
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
новость "Чистопольский джамаат": подмена в деле
Подсудимые по делу "Чистопольского джамаата". Фото: realnoevremya.ru
новость Володин защитил Толстого
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
в блоге Болотная глазами ОМОНа
7
новость Грефа обвинили в рейдерстве
Герман Греф. Фото: pnp.ru
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Голливуд, уходи!
383
новость Китай: Ракет у границ нет
DF-41. Фото: tiananmenstremend.wordpress.com
в блоге Исаакий и евреи
383