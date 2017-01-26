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Российский проект Конституции Сирии предусматривает создание на территории страны курдской автономии. Как передает Интерфакс, ссылаясь на собственный источник, документ был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане.

"Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в документе фиксируется "право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального". "В проекте прописан срок президента в 7 лет, без права переизбрания", - добавил источник.

По его словам, "исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин". Кроме того, документ предусматривает отмену шариата в качестве источника права страны, а также прописывает государственное устройство страны как "Сирийская республика".

"Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской республики на Сирийскую республику", - подчеркнул собеседник агентства. "Исключается пункт, согласно которому основным источником права в Сирии являются законы шариата", - отметил он.

По данным источника РБК, текст проекта поправок в Конституцию Сирии состоит из 27 пунктов. Согласно проекту, президент остается верховным главнокомандующим вооруженными силами, но он может объявлять режим чрезвычайного положения, а также всеобщую мобилизацию только после получения одобрения нового органа, который рекомендуется создать, - Ассамблеи регионов. Право назначать судей Верховного конституционного суда должно перейти от президента к парламенту.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что документ был разработан с учетом позиций всех сторон. "Мы распространили в Астане проект Конституции, который мы проработали с учетом всего того, что за эти годы мы слышали и от оппозиции, и от правительства, и от стран региона", - сказал Лавров, выступая в Госдуме.

Действующая Конституция Сирии была принята на референдуме в 2012 году, после начала военного конфликта.