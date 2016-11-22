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новость С корабля на "Бал"

Россия разместила на Курилах ракетный комплекс "Бастион"
22.11.2016
Береговой ракетный комплекс "Бал-Э". Фото: mil.ru
Береговой ракетный комплекс "Бал-Э". Фото: mil.ru
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Российские военные разместили на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Тихоокеанского флота "Боевая вахта".

По данным издания, на острове Итуруп боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион". На острове Кунашир дислоцирован дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

"На сегодняшний день соединение готовится к очередным стрельбам береговым ракетным комплексом "Бастион", - отмечает газета.

В понедельник стало известно, что группировка российских войск в Калининградском особом районе усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". Он способен закрыть выход в Балтийское море из Датских проливов для кораблей противника, а также поражать цели на всей территории Польши.

15 ноября комплексы "Бастион" применялись российскими военными при обстреле территории Сирии.

В июне прошлого года министр обороны Сергей Шойгу распорядился удвоить темпы военного и социального строительства на Курилах. 23 июля на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова будут выполнять важную оборонительную функцию, поэтому там будет активно развиваться как гражданское, так и военное обустройство. "Нужно объединить усилия, тем более что острова выполняли и будут выполнять не только обычную функцию, но и функцию защиты наших рубежей, поэтому такое внимание уделяется присутствию там подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Медведев.

25 марта Шойгу заявил, что для изучения возможности размещения военно-морских баз на островах Большой Курильской гряды в этот район отправится экспедиция Тихоокеанского флота. Министр подчеркнул, что военное ведомство в 2016-2020 годах уделит основное внимание развитию военной инфраструктуры в арктической зоне и на Курильских островах.

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22.11.2016
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Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

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