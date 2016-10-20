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новость МИД опроверг планы открытия военной базы на Кубе

20.10.2016
Советская военная база на Кубе. Фото: dela.ru
Советская военная база на Кубе. Фото: dela.ru
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Москва не ведет переговоров с Гаваной о восстановлении на территории Кубы российской военной базы. Как передает Интерфакс, об этом заявил источник в МИДе.

"Военных баз у нас в Латинской Америке нет, мы их не открываем и переговоров на эту тему не ведем, в том числе с Кубой. Новые базы мы открывать не будем, но для нашего флота требуются пункты захода", - сказал собеседник агентства.

"Своего пункта у нас на Кубе нет, там есть порт. В порт заходит корабль, его там обслуживают, и потом он выходит и идет дальше по заданию. Там нет ничего, что предполагает размещение наших войск, наших специалистов, которые бы этим занимались. Это все делают кубинцы", - добавил источник.

"Безусловно, работа нашего дальнего флота требует в неких точках пункты для захода, для пополнения запасов, отдыха экипажа, набора воды и продовольствия, заправки топлива. И такое сотрудничество у нас есть, в данном случае с Кубой. Такая практика имеется, и в этом нет ничего нового", - пояснил он.

7 октября замминистра обороны Николай Панков заявил, что вопрос о восстановлении российского военного присутствия на "дальних подступах", на Кубе и во Вьетнаме, рассматривается.

"Действительно, сейчас идет очень спокойное переосмысление тех решений, которые когда-то были приняты. Что касается нашего присутствия на дальних подступах, то мы этой работой занимаемся", - сказал Панков.

Позже директор департамента информации и печати вьетнамского МИДа Ле Хай Бинь заявил, что отношения стратегического партнерства Вьетнама и России успешно и стремительно развиваются, однако речи о возвращении российской армии на военно-морскую базу Камрань не идет.

Вьетнам последовательно проводит свободный, мирный и открытый внешнеполитический курс, основанный на диверсификации и многовекторности международных связей, подчеркнул дипломат. При этом страна придерживается политики "трех нет".

"Мы не присоединяемся к международным военным альянсам, не встаем на сторону одного государства против другого и не позволяем никаким странам размещать военные базы на своей территории", - сказал Ле Хай Бинь. Дипломат отметил, что его слова отражает реакцию официального Ханоя на недавние публикации ряда российских СМИ о том, что Россия рассматривает возможность восстановления своих бывших военных баз за рубежом - Камрань во Вьетнаме и Лурдес на Кубе.

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20.10.2016

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