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Вьетнам исключил появление иностранных военных баз на своей территории
13.10.2016
Ле Хай Бинь. Фото: vnsea.net
Ле Хай Бинь. Фото: vnsea.net
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Отношения стратегического партнерства Вьетнама и России успешно и стремительно развиваются, однако речи о возвращении российской армии на военно-морскую базу Камрань не идет. Об этом заявил на брифинге директор департамента информации и печати вьетнамского МИДа Ле Хай Бинь, сообщает ТАСС.

Вьетнам последовательно проводит свободный, мирный и открытый внешнеполитический курс, основанный на диверсификации и многовекторности международных связей, подчеркнул дипломат. При этом страна придерживается политики "трех нет".

"Мы не присоединяемся к международным военным альянсам, не встаем на сторону одного государства против другого и не позволяем никаким странам размещать военные базы на своей территории", - сказал Ле Хай Бинь. Дипломат отметил, что его слова отражает реакцию официального Ханоя на недавние публикации ряда российских СМИ о том, что Россия рассматривает возможность восстановления своих бывших военных баз за рубежом - Камрань во Вьетнаме и Лурдес на Кубе.

7 октября заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что военное ведомство рассматривает возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза. "Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли военное ведомство возвращаться на базы во Вьетнаме и на Кубе.

За восстановление российских военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке выступил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Необходимо рассмотреть вопрос о нашем присутствии и в других регионах мира", - сказал парламентарий. "Считаю, что национальным интересам России отвечало бы восстановление ранее закрытых наших военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке", - подчеркнул Чепа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможное размещение российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме связано с последними изменениями в международной обстановке и режиме международной безопасности. "Международная обстановка - она не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы, поэтому, естественно, все страны, в соответствии со своими национальными интересами, оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, которое считают нужным", - сказал Песков.

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13.10.2016

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