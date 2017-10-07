Мало им митингов - они теперь сами все делают для того, чтобы из митингов сделать райоты. Беспорядочные аресты, истерика, очередной раунд запугивания школьников, незаконные отказы в проведении пикетов и встреч - вот ничему жизнь не учит "методологов" из АП.

Ну и славно.

Друзья, вы знаете что делать:

Мирно требуйте дать Навальному вести его избирательную кампанию, любыми законными способами.

Будьте спокойны, не поддавайтесь на провокации, берегите себя.

Помните, что на нашей стороне правда и моральная правота.

Требуйте политической конкуренции и допуска на выборы всех кандидатов.

Требуйте, чтобы власть отказалась от языка арестов и провокаций и говорила на языке политических идей и образов будущего России.

Добивайтесь этого всеми разумными и законными способами, онлайн и офлайн.

Политика - это то, о чем говорят и думают люди. Политика - это когда побеждают идеи, а не дубинки.

У нас есть идеи и ценности, а у них этого нет, поэтому мы сильнее.

https://www.leonidvolkov.ru/p/238/