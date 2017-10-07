О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.264506.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.264506.html
Также: Акции протеста, Президент, Выборы, Регионы, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Леонид Волков, Владимир Путин

статья День протеста

07.10.2017
Реклама

91107
Обыск в московском штабе Навального вечером 6 октября. Фото: @teamnavalny_mos

7 октября пройдут протестные акции по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом за призывы к участию в митингах. В спецприемник отправлены руководители штабов в Сочи и Ростове. Обыски прошли в московском, воронежском, калининградском штабах. Задержания, штрафы, изъятие агитматериалов, угрозы - несмотря на давление, акции пройдут по всей России. Главная из них намечена в 18 часов на Марсовом поле в Петербурге. В Москве протестующие выйдут на Тверскую в 14 часов.

00:06 | 07.10.2017

На Марсовом поле накануне митинга ведутся работы по благоустройству. Территория огорожена забором и лентами, но сквозной проход посетителей разрешен.

20:13 | 06.10.2017

Волонтеры штаба Навального проводят пикеты в метро и в центре Москвы, в том числе на Красной площади.

91106
Фото: @Freeman4x

20:00 | 06.10.2017

В Тольятти учителей и школьников заставляют провести 7 октября "массовые мероприятия". В других городах переносят занятия и проводят "профилактические уроки".

20:00 | 06.10.2017
Леонид Волков. Фото с сайта grani-tv.ru
Леонид Волков, глава избирательного штаба Навального
Мало им митингов - они теперь сами все делают для того, чтобы из митингов сделать райоты. Беспорядочные аресты, истерика, очередной раунд запугивания школьников, незаконные отказы в проведении пикетов и встреч - вот ничему жизнь не учит "методологов" из АП.

Ну и славно.

Друзья, вы знаете что делать:

Мирно требуйте дать Навальному вести его избирательную кампанию, любыми законными способами.

Будьте спокойны, не поддавайтесь на провокации, берегите себя.

Помните, что на нашей стороне правда и моральная правота.

Требуйте политической конкуренции и допуска на выборы всех кандидатов.

Требуйте, чтобы власть отказалась от языка арестов и провокаций и говорила на языке политических идей и образов будущего России.

Добивайтесь этого всеми разумными и законными способами, онлайн и офлайн.

Политика - это то, о чем говорят и думают люди. Политика - это когда побеждают идеи, а не дубинки.

У нас есть идеи и ценности, а у них этого нет, поэтому мы сильнее.

https://www.leonidvolkov.ru/p/238/

18:24 | 06.10.2017

На YouTube-канале штаба Навального опубликованы видеообращения кинорежиссеров Андрея Звягинцева и Виталия Манского, музыканта Алексея Кортнева, актрисы Ирины Вилковой, научного журналиста Аси Казанцевой. Все они выступают за политическую конкуренцию, за допуск к выборам путинских оппонентов.

18:05 | 06.10.2017
Андрей Звягинцев, кинорежиссер
Президент Российской Федерации, как и любой другой президент любой другой страны, является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве можно вести речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного? Нет здесь никакого человеческого достоинства. Когда на твоих глазах вот так волюнтаристски, так бездарно, так отвратительно расправляются с оппонентом.

Я, возможно, даже не сторонник Навального. Возможно, я не приду на выборы и не буду голосовать, как я никогда в своей жизни не голосовал. Но наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Такое ощущение, что тебя держат за дурака. И тем охранителям покоя нашего президента, которые верят свято в свои 86 процентов рейтинга: чего вы боитесь, открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться, и так финал предопределен.

https://youtu.be/WffVMTsv-vs

15:18 | 06.10.2017

В московском штабе Алексея Навального прошел обыск по делу о нападении на Николая Ляскина, главу штаба. Силовики изъяли агитматериалы, хранившиеся там. Обыски также прошли в штабах Навального в Воронеже и Калининграде. Несколько руководителей штабов арестованы. Между тем Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и оставил его под 20-суточным арестом. новость Дальше →

09:00 | 06.10.2017

Глава Тверского муниципального округа Москвы требует соблюдения Конституции.

08:05 | 06.10.2017

Леонида Волкова, начальника федерального штаба Алексея Навального, вновь отправили под арест на 20 суток - за два твита о предстоящей субботней акции. Предыдущий арест был за митинг в Нижнем Новгороде - решение отменили, Волкова выпустили и тут же снова "закрыли". Сам Навальный тоже сидит под арестом, его штаб зовет всех на улицы 7 октября. новость Дальше →

Оставить комментарий Обсудить
07.10.2017
новость Новости по теме
05.10.2017 Решение о 20-суточном аресте Леонида Волкова отменено →
04.10.2017 Навальный призвал провести 7 октября всероссийскую акцию протеста →
03.10.2017 Арестованный на 20 суток Волков объявил голодовку →
02.10.2017 Навальный арестован на 20 суток за приглашение на митинг в Нижнем →
28.09.2017 Власти Петербурга не ответили заявителям акции Навального на Марсовом поле →
27.09.2017 Навальный анонсировал встречу в Петербурге в день рождения Путина →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
Реклама
Выбор читателей
статья Лубянка и телефонный террор
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дагестан: сожжение домов
Взорванный дом в Дагестане. Фото: memohrc.org
в блоге Народные легенды о Путине
383
статья Губернатор-генерал
Виталий Портников
статья Заговор врагов науки
РЕКЛАМА
новость Новые эвакуации в Москве
Эвакуация в ТРЦ "Калейдоскоп". Фото с ВК-страницы Ольги Рябининой
новость Русский скандал: отставка главы ПАСЕ
Леонид Слуцкий, Башар Асад и Педро Аграмунт
новость Звягинцев в защиту Навального
Андрей Звягинцев. Кадр видеообращения
новость Депутат: Пленные казнены
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотний. Кадр видео Amaq
новость Ответ на "притеснения" RT
Реклама телеканала Russia Today
новость Обыски в штабах Навального
Обыск в московском штабе Навального. Фото: twitter.com/teamnavalny_mos
новость РКН против анонимайзеров
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
статья Отречение от пленных
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Вагнеровцы в плену исламистов
Григорий Цуркану. Фото из соцсети "Мир тесен"
новость ФСБ:"телефонные террористы" вычислилены
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
новость Автобус столкнулся с поездом
Катастрофа Автобуса под Владимиром. Фото: РЕН ТВ
новость Масляеву отпустят из СИЗО
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
новость Гвашев снял голодовку
Руслан Гвашев объявляет голодовку, 11.09.2017. Кадр видео с youtube-канала Тамары Пако
в блоге В борьбе за джекпот
383
новость Россия разбомбила беженцев
Город Дейр-эз-Зор. Источник: eaworldview.com