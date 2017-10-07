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Обыск в московском штабе Навального вечером 6 октября. Фото: @teamnavalny_mos
7 октября пройдут протестные акции по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом за призывы к участию в митингах. В спецприемник отправлены руководители штабов в Сочи и Ростове. Обыски прошли в московском, воронежском, калининградском штабах. Задержания, штрафы, изъятие агитматериалов, угрозы - несмотря на давление, акции пройдут по всей России. Главная из них намечена в 18 часов на Марсовом поле в Петербурге. В Москве протестующие выйдут на Тверскую в 14 часов.
На Марсовом поле накануне митинга ведутся работы по благоустройству. Территория огорожена забором и лентами, но сквозной проход посетителей разрешен.
Волонтеры штаба Навального проводят пикеты в метро и в центре Москвы, в том числе на Красной площади.
Фото: @Freeman4x
В Тольятти учителей и школьников заставляют провести 7 октября "массовые мероприятия". В других городах переносят занятия и проводят "профилактические уроки".
Ну и славно.
Друзья, вы знаете что делать:
Мирно требуйте дать Навальному вести его избирательную кампанию, любыми законными способами.
Будьте спокойны, не поддавайтесь на провокации, берегите себя.
Помните, что на нашей стороне правда и моральная правота.
Требуйте политической конкуренции и допуска на выборы всех кандидатов.
Требуйте, чтобы власть отказалась от языка арестов и провокаций и говорила на языке политических идей и образов будущего России.
Добивайтесь этого всеми разумными и законными способами, онлайн и офлайн.
Политика - это то, о чем говорят и думают люди. Политика - это когда побеждают идеи, а не дубинки.
У нас есть идеи и ценности, а у них этого нет, поэтому мы сильнее.
На YouTube-канале штаба Навального опубликованы видеообращения кинорежиссеров Андрея Звягинцева и Виталия Манского, музыканта Алексея Кортнева, актрисы Ирины Вилковой, научного журналиста Аси Казанцевой. Все они выступают за политическую конкуренцию, за допуск к выборам путинских оппонентов.
Я, возможно, даже не сторонник Навального. Возможно, я не приду на выборы и не буду голосовать, как я никогда в своей жизни не голосовал. Но наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Такое ощущение, что тебя держат за дурака. И тем охранителям покоя нашего президента, которые верят свято в свои 86 процентов рейтинга: чего вы боитесь, открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться, и так финал предопределен.
В московском штабе Алексея Навального прошел обыск по делу о нападении на Николая Ляскина, главу штаба. Силовики изъяли агитматериалы, хранившиеся там. Обыски также прошли в штабах Навального в Воронеже и Калининграде. Несколько руководителей штабов арестованы. Между тем Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и оставил его под 20-суточным арестом. Дальше →
Леонида Волкова, начальника федерального штаба Алексея Навального, вновь отправили под арест на 20 суток - за два твита о предстоящей субботней акции. Предыдущий арест был за митинг в Нижнем Новгороде - решение отменили, Волкова выпустили и тут же снова "закрыли". Сам Навальный тоже сидит под арестом, его штаб зовет всех на улицы 7 октября. Дальше →