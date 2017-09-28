О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.264318.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.264318.html
Также: Акции протеста, Выборы, Партии, Регионы, Право, Президент, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Мы будем с тобой молчаливы

Власти Петербурга не ответили заявителям акции Навального на Марсовом поле
28.09.2017
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Реклама

Власти Петербурга не ответили в установленный срок заявителям акции лидера Партии прогресса Алексея Навального. Как считает сам политик, это означает фактическое согласование акции.

"Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается, митинг-встреча 7 октября в 18:00 на Марсовом поле согласован, - написал Навальный. - Сегодня был последний день их ответа. Они закрылись в 18:00. Ничего не ответили, значит все окей".

При этом в комитете по законности администрации Петербурга "Фонтанке" сообщили, что во встрече на Марсовом поле сторонникам Навального отказали. Им предложено провести акцию в Выборгском районе. "Активисты предпринимали попытки не получить этот ответ, но это не означает, что его нет", - заявили в пресс-службе комитета.

Накануне Навальный заявил, что намеревается провести встречу со своими сторонниками в Петербурге 7 октября, в день рождения Владимира Путина. По словам лидера Партии прогресса, его штаб в Петербурге уже давно пытается согласовать встречу, однако чиновники городской администрации незаконно отказывают в этом. Навальный напомнил, что пресс-секретарь городского комитета по вопросам законности и правопорядка Андрей Краснов на прошлой неделе заявил: "Сторонники Навального - провокаторы. Для того чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга". Для встречи с Навальным, продолжил Краснов, может быть согласована разве что площадка на окраине города.

Поэтому, отметил Навальный, решено поступить следующим образом. Штаб подает уведомление о проведении 7 октября в 18 часов встречи на Марсовом поле. "Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади. А после нее - мирное шествие", - написал политик.

В нынешнем году Навальный провел на Тверской улице в центре Москвы две масштабные несогласованные акции - 26 марта и 12 июня. Отказав в согласовании первого из этих выступлений, мэрия Москвы не предложила оппозиционерам альтернативных площадок. Это, как отметил Навальный со ссылкой на постановление Конституционного суда, означает, что акция автоматически согласована в месте, указанном организаторами.

Мероприятие 12 июня мэрия согласовала на проспекте Сахарова. Однако чиновники запрещали подрядчикам смонтировать сцену и звукоусиление митинга. В этой связи поздно вечером накануне акции Навальный отметил ее, призвав взамен несогласованно выйти на Тверскую. Большинство оппозиционеров так и поступили.

Сам Навальный за каждую из двух акций отбыл административные аресты. Между тем против нескольких рядовых участников мероприятий сфабриковали уголовные дела о нападениях на полицейских и омоновцев. За акцию 26 марта были арестованы семь человек. Четверых осудили к реальным срокам, процесс по делу пятого продолжается, дело шестого только поступило в суд, а в отношении седьмого еще продолжается следствие. За акцию 12 июня дела открыли против двух граждан. Один также осужден к реальному сроку; дело второго - несовершеннолетнего, находящегося под домашним арестом, - на днях направили в суд.

Видео партнеров


Текстовая расшифровка

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2017
статья Статьи по теме
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
новость Новости по теме
27.09.2017 Навальный анонсировал встречу в Петербурге в день рождения Путина →
26.03.2017 В Москве задержаны более тысячи участников антикоррупционной акции →
23.03.2017 В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального →
19.03.2017 Навальный: Антимедведевская акция по закону считается согласованной →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
Реклама
Выбор читателей
новость Умерову дали реальный срок
Ильми Умеров с дочерью и внучкой после оглашения приговора. Фото Антона Наумлюка
новость Навальный об имуществе Соловева
Заставка фильма ФБК о Владимире Соловьеве
новость Охранник Яроша в брянском СИЗО
Александр Шумков и Дмитрий Ярош. Источник: ФБ-группа "Самооборона - Херсон"
в блоге Свершения русского гения
383
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
новость Никифоров: Мы заблокируем Telegram
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
в блоге Озарение любовью к Сталину
383
статья Машина колесования
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Родченков заочно арестован
Григорий Родченков. Фото: championat.com
новость Малага против Тамбова и Солнцева
Арнольд Спиваковский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Курдистан выбрал независимость
Оглашение итогов референдума в Иракском Курдистане. Кадр видео Reuters
новость Продюсера заочно арестовали
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь". Фото: gogolcenter.com
новость Сталину ищут место
Бюст Иосифа Сталина. Фото: sibkray.ru
в блоге Сенат хочет мяса
383
новость Кадыров требует денег
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Лидер ХГ: детали биографии
Александр Калинин. Источник: svoboda.org
новость Facebook зовут в Конгресс
Сенат США
новость Пятая отставка главы региона
Игорь Кошкин. Фото: adm-nao.ru
новость Билборды с перепиской Николая II
Билборд с цитатами из переписки Николая II. Фото: blagovest-info.ru
новость Акция 12 июня: суд над подростком
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media