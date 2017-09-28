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Власти Петербурга не ответили в установленный срок заявителям акции лидера Партии прогресса Алексея Навального. Как считает сам политик, это означает фактическое согласование акции.

"Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается, митинг-встреча 7 октября в 18:00 на Марсовом поле согласован, - написал Навальный. - Сегодня был последний день их ответа. Они закрылись в 18:00. Ничего не ответили, значит все окей".

При этом в комитете по законности администрации Петербурга "Фонтанке" сообщили, что во встрече на Марсовом поле сторонникам Навального отказали. Им предложено провести акцию в Выборгском районе. "Активисты предпринимали попытки не получить этот ответ, но это не означает, что его нет", - заявили в пресс-службе комитета.

Накануне Навальный заявил, что намеревается провести встречу со своими сторонниками в Петербурге 7 октября, в день рождения Владимира Путина. По словам лидера Партии прогресса, его штаб в Петербурге уже давно пытается согласовать встречу, однако чиновники городской администрации незаконно отказывают в этом. Навальный напомнил, что пресс-секретарь городского комитета по вопросам законности и правопорядка Андрей Краснов на прошлой неделе заявил: "Сторонники Навального - провокаторы. Для того чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга". Для встречи с Навальным, продолжил Краснов, может быть согласована разве что площадка на окраине города.

Поэтому, отметил Навальный, решено поступить следующим образом. Штаб подает уведомление о проведении 7 октября в 18 часов встречи на Марсовом поле. "Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади. А после нее - мирное шествие", - написал политик.

В нынешнем году Навальный провел на Тверской улице в центре Москвы две масштабные несогласованные акции - 26 марта и 12 июня. Отказав в согласовании первого из этих выступлений, мэрия Москвы не предложила оппозиционерам альтернативных площадок. Это, как отметил Навальный со ссылкой на постановление Конституционного суда, означает, что акция автоматически согласована в месте, указанном организаторами.

Мероприятие 12 июня мэрия согласовала на проспекте Сахарова. Однако чиновники запрещали подрядчикам смонтировать сцену и звукоусиление митинга. В этой связи поздно вечером накануне акции Навальный отметил ее, призвав взамен несогласованно выйти на Тверскую. Большинство оппозиционеров так и поступили.

Сам Навальный за каждую из двух акций отбыл административные аресты. Между тем против нескольких рядовых участников мероприятий сфабриковали уголовные дела о нападениях на полицейских и омоновцев. За акцию 26 марта были арестованы семь человек. Четверых осудили к реальным срокам, процесс по делу пятого продолжается, дело шестого только поступило в суд, а в отношении седьмого еще продолжается следствие. За акцию 12 июня дела открыли против двух граждан. Один также осужден к реальному сроку; дело второго - несовершеннолетнего, находящегося под домашним арестом, - на днях направили в суд.

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