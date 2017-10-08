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новость В Москве на Манежной задержаны девять человек

08.10.2017
Силовики на Манежной, 08.10.2017. Фото: твиттер @styazshkin
Силовики на Манежной, 08.10.2017. Фото: твиттер @styazshkin
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статья Статья

Его низводить молодым

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.

08.10.2017
статья Статья

День протеста

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.

07.10.2017

В Москве на Манежной площади омоновцы задержали девять человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Об этом незадолго до 13 часов сообщило ОВД-Инфо.

Как рассказал один из задержанных, он и другие граждане находился на площади без плакатов и других агитматериалов. Внезапно к ним подъехали два автобуса. Омоновцы без объяснения причин и с применением силы затащили граждан туда.

Задержанные доставлены в ОП "Аэропорт".

Между тем блогер Денис Стяжкин передавал в своем твиттере, что задержаны 14 человек. Одну из протестующих силовики тащили за волосы. Активиста, который снимал задержания, намеренно, прежде чем унести в автобус, бросили об землю.

Чтобы избежать задержаний, активисты разбиваются на группы по два-три человека: поведение силовиков свидетельствует, что всех, кто собирается в большем числе, им приказано задерживать.

Между тем на Тверской схватили семерых участников еженедельной "прогулки оппозиции", направлявшихся от Триумфальной к Манежной площади.

Ранее, около 7 утра, на Манежной были задержаны три человека. Их доставили в ОП "Китай-город", откуда вскоре отпустили после "профилактических бесед".

Активистка Алина Мартинович оказалась в числе задержанных оба раза - и утром, и днем.

По состоянию примерно на 19:40 субботы около 300 демонстрантов на Манежной выражали намерение остаться там на ночь. При этом функционеры штаба Алексея Навального убеждали собравшихся разойтись, заявляя, что работать в штабе "продуктивнее".

К 23 часам на площади осталось лишь около 70 протестующих.

К 1:30 ночи силовики разогнали собравшихся. Около 10 человек задержали, однако вскоре отпустили без оформления протоколов.

Часом позже стало известно о задержании на Маросейке примерно 20 человек, направлявшихся от метро Чистые пруды к ОП "Китай-город". Задержанных доставили в отделы "Басманный" и "Пресненский", откуда между 4 и 5 утра также освободили без протоколов.

В субботу в связи с акциями сторонников Навального в 26 городах России были задержаны 290 человек.

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08.10.2017
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