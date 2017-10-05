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Мосгорсуд отменил решение о 20-суточном административном аресте Леонида Волкова, начальника федерального избирательного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил в своем твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Как позволяет заключить его твит, дело Волкова было сочтено неподсудным Савеловскому райсуду Москвы, который арестовал функционера. Протокол направляют на рассмотрение в Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода.

Волков освобожден из спецприемника.

Функционера арестовали во вторник, объявив виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). В знак протеста Волков объявил голодовку. "Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию", - написал он в твиттере перед отправкой в спецприемник.

Протокол на Волкова оформили за агитацию к нижегородскому митингу с участием Навального, намеченный на 29 сентября. Акция получила согласование, однако в последний момент оно было отозвано. Утром 29-го числа Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний.

Сцену и аппаратуру в Нижнем Новгороде демонтировали под контролем силовиков. Волков, прибывший в Нижний Новгород, подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан вместе с тремя местными функционерами штаба. Вечером того же дня Волкова отпустили с протоколом, а местных функционеров - без протоколов.