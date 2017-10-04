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Также: Акции протеста, Право, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный

новость Указатель на выход

Навальный призвал провести 7 октября всероссийскую акцию протеста
04.10.2017
Алексей Навальный. Фото из личного твиттера
Алексей Навальный. Фото из личного твиттера
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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный призвал провести 7 октября всероссийскую акцию протеста. Обращение политика, продиктованное им в спецприемнике, где Навальный отбывает 20-суточный арест, опубликовано на его сайте.

"Наши штабы по всей стране (сейчас их 80) организуют пикеты (эта та форма публичного мероприятия, на которое мы успели подать заявки), - говорится в обращении. - Главное мероприятие будет в Петербурге на Марсовом поле в 18:00. Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с "судами". Питерские чиновники решили сбросить маски и высказываться так нагло и так агрессивно из-за 7 октября".

В Москве сторонники Навального подали заявку на митинг на Пушкинской площади. "Уже получен абсолютно незаконный отказ без предоставления альтернативной площадки, а значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14:00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятия. Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной", - отмечает политик.

"Наша символика - флаг России. Наша задача - сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы", - говорится в обращении.

29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили его в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний.

Сцена и аппаратура на площади Маркина в Нижнем были демонтированы под контролем силовиков. Находящийся в городе Леонид Волков, глава федерального штаба Навального подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан. На него и на Навального составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд.

На месте сорванного митинга в Нижнем собралось более пятисот протестующих. Семеро участников акции были задержаны. В понедельник суд в Нижнем Новгороде отправил под арест двоих участников - Станислава Дмитриевского и Дмитрия Калинычев. Они получили 14 и 12 суток соответственно по статье 19.3 КоАП (неповиновении полиции). Еще один участник нижегородской акции Илья Мясковский был оштрафован на 18 тысяч рублей.

В понедельник судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде. Савеловский райсуд Москвы назначил Волкову такое же наказание. "Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста - голодовка, - написал Волков в твиттере. - Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию. Конкурируйте идеями и встречами, а не судами и арестами".

После суда Навальный выступил с видеообращением, в котором призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

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04.10.2017
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